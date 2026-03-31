С цени като за тристаен: Търсят се къщи край големите градове

Търсенето на къщи в близост до градовете в страната продължава да расте, според данни на водеща компания за недвижими имоти.

Най-голям интерес има към обяви за продажба на къщи в Софийска и Пловдивска области.

Много хора предпочитат къщите пред апартаментите в големите градове, тъй като предлагат повече спокойствие и независимост. В двора на къщата децата могат да играят, край големите градове няма проблеми с паркирането, а освен това на двора може да бъде направено барбекю и да бъдат посрещани гости.

Сред причините за големия интерес към къщи край градовете са цените. Къща край града може да бъде купена на цена, подобна на цената за тристаен или четиристаен апартамент в самия град. Същевременно в къщата може да има редица удобства, невъзможни в апартамент, като например малък басейн. Много хора купуват къщи като втори дом, в който да ходят през уикендите и почивните дни. Но други решават къщата да бъде основният им дом. В тези случаи е важно къщата да бъде близо до по-голямо населено място, за да има до нея бърз достъп с автомобил.

При апартаментите най-голям е интересът на купувачите на имоти към двустайните в София. Такива жилища хората купуват както за дом на семейството, така и като инвестиция. За жилищата с две стаи по-лесно може да бъде намерен наемател, а същевременно цените им са по-ниски, отколкото на по-големите апартаменти. Затова двустайните апартаменти осигуряват добра доходност при отдаването им под наем, пише "Труд".

Напълно завършените и обзаведени жилища са много търсени, но такива има рядко на пазара. Цените на обзаведените апартаменти са по-високи, но много хора са готови да дадат по-голяма сума, за да се нанесат веднага. Така не губят време за довършителни работи и за обзавеждане на жилището. Предимство на обзаведените апартаменти е и това, че при покупката е ясна крайната цена, която трябва да бъде платена. При покупката на жилище, което се нуждае от ремонт и след това трябва да бъде обзаведено, много трудно може да бъде направена оценка за всички необходими разходи преди новият собственик да се нанесе в имота.

Купувачите на имоти са много взискателни не само към самото жилище, а и към инфраструктурата около него, казват брокери. Предимство имат сградите със зеленина не само около тях, а и на покрива. Купувачите правят по няколко огледа и сравняват цените на пазара, за да изберат имот.

Новото строителство е по-привлекателно за купувачите заради използваните съвременни материали, по-добрата енергийна ефективност, възможността за довършване според предпочитанията на купувача, както и по-ниската цена. В някои нови жилищни сгради има съвременни технологии, като интелигентни системи за климатизация и вентилация, за контрол на влажността и чистотата на въздуха в помещенията, термопомпи, фотоволтаици.