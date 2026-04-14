Гюров: Нови 210 млн. евро за български компании

България и Европейският инвестиционен фонд работят в много добро партньорство, а поредното доказателство за това е подновяването на Инициативата JEREMIE. С нов ресурс от 210 млн. евро ще бъдат подкрепени български компании в стратегически сектори. Това е заявил служебният министър-председател Андрей Гюров, цитиран в публикация във Facebook страницата на правителството, по време на среща в Министерския съвет с вицепрезидента на Европейската инвестиционна банка Марек Мора и с главния изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд Марют Фалкстед.

По думите на премиера България е първата държава от Югоизточна Европа, която участва в тези водещи инициативи. Той е подчертал, че това е съзнателен избор, с който страната ни показва доверие към Европейския инвестиционен фонд и следва по-широките европейски приоритети.

Фокус върху бизнеса и иновациите

По линия на JEREMIE бизнесът получава подкрепа, включително под формата на дялово финансиране, като средствата от направените плащания се връщат обратно в програмата и се използват за нови инвестиции. Сред примерите за това е вложението в съществуващия изследователски капацитет в България, така че той да бъде развиван и популяризиран не само в региона, но и на европейско и световно равнище.

По време на срещата е било отбелязано още, че България разполага със силна предприемаческа екосистема в ранен етап на развитие, с близо 500 финансирани стартиращи компании и няколко международно признати успешни примера. Към момента обаче основното предизвикателство пред тези компании остава достъпът до капитал в по-късен етап от развитието им. В хода на разговора е станало ясно, че доброто сътрудничество между България и Европейския инвестиционен фонд може да помогне именно за успешното финализиране на тези проекти.

Целта - задържане на таланта в България

По-рано през деня служебният премиер Андрей Гюров заяви, че "Най-голямата ни цел е да създадем България, където се създава стойност, която се развива и задържа талантите, а иновациите се превръщат в реални възможности". Той направи това при откриването на форума "JEREMIE България: Нови възможности", организиран от Европейския инвестиционен фонд, който е част от Групата на Европейската инвестиционна банка, както и от Министерството на иновациите и растежа, пише БТА.