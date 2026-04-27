„Агрион“ с нови възможности за фермерите: Пряко договаряне за наем и аренда на земеделска земя

Водещата компания на пазара за земеделски земи „Агрион“ стартира пряко договаряне за селекция от свободни имоти от своето портфолио с плодородна земеделска земя.

Вместо да инвестират големи суми в покупка на площи, все повече производители избират наем при стабилни дългосрочни условия. Дружеството предоставя подбрани обработваеми имоти, с фокус върху реалните нужди на пазара.

„Земеделците търсят предвидимост на разходите и сигурност в планирането.Стабилната рента за земя дава възможност за по-точно калкулиране на бюджета“, обясняват експерти.

„Агрион“ отговаря на предизвикателствата пред земеделието, като създава условия за по-добро управление на риска и по-точно планиране на инвестициите на стопаните.

„Арендата позволява на фермерите да изградят финансова стабилност, да планират годината и да инвестират в подобряване на производството. Това е от съществено значение за развитието на съвременното земеделие“, допълват от дружеството.

Прозрачност и равни условия за всички

„Агрион“ е утвърден и надежден партньор на българските фермери, с доказана експертност и професионален подход. Процесът по наем и аренда е разработен така, че да осигури максимална яснота и справедливи условия – без скрити клаузи и без привилегировани участници.

„Даваме равни възможности на всички – от големи арендатори до малки семейни стопанства. Това е шанс за фермери, които искат да окрупнят обработваемата си земя, както и за нови участници на пазара“, подчертават от компанията.

Възможност за младите фермери

Услугата е особено подходяща за млади земеделски производители, които не разполагат със средства за закупуване на земя или имат нужда от начален капитал за развитие на стопанствата си. В условията на високи производствени разходи наемът дава гъвкавост и позволява тестване на нови култури или региони без допълнителни финансови ангажименти.

Дигитализацията прави процеса бърз и достъпен

За поредна година компанията предлага възможност целият процес по наемане да преминава онлайн – от разглеждането на имотите, през подаването на заявка, до сключване на договор в много от случаите.

Всички предложения са достъпни на сайта www.agrion.bg и са систематизирани по области, населени места и землища.

От тази година договорите могат да бъдат подписани и с електронен подпис, като таксите за това се поемат от „Агрион“. Така се премахват допълнителни бариери и административни разходи за земеделците.

Статистиката сочи, че арендата е един от най-ефективните начини за уедряване на земеделските стопанства. За да постигнат това, фермерите трябва или да преговарят с десетки малки собственици, или да работят с професионален партньор като „Агрион“.

Практиката показва, че все повече земеделци избират втория вариант заради коректните условия, прозрачността и дългосрочната стабилност.

Ограничен избор – бързи действия

Заинтересованите земеделски стопани не трябва да отлагат решението си. След успешната кампания с тайни търгове изборът от свободни имоти е ограничен.

За контакти и консултации:

Телефон: 0800 111 66

