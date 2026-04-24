„Арена на дамския бизнес” събира лидери, инвеститори и предприемачи

Лидери от различни индустрии, вълнуващи истории, практични решения за успех от звезди в света на бизнеса и 6-часова зелена светлина за стартъпи под формата на срещи очакват посетителите на „Арена на дамския бизнес“. Шестото издание на най-големия форум за женско предприемачество у нас ще се проведе на 3 юни в Интер Експо Център с подкрепата на Fibank и за пореден път ще докаже, че когато силата на опита срещне добрата идея, всичко е възможно. Организаторите от „Менторите БГ“ ще ви вдъхновят за бизнес с конкурсна програма с представяне на проекти пред жури, сегмент с презентации и демонстрации, специални места за B2B срещи и експо зона с щандове.

Събитието ще стартира с панели, в които успешни предприемачи, добили самочувствие и знания в Националната менторска програма Smart Lady, ще коментират най-често срещаните трудности, предразсъдъци и емоционални дефицити при старта на нов бизнес. Присъстващите ще надградят знанията си в широк спектър от казуси – от начините да привлечеш семейството и партньора си към своята кауза, през изграждането на компания с нулев бюджет, до управлението на кризи и времевия фактор при вземането на решения.

Избрани участнички от настоящия випуск на Smart Lady ще се качат на сцената, за да лансират своя бранд пред инвеститори, финансови институции и бизнес ангели в търсене на подкрепа за старт, развитие и надграждане на техния бизнес, както и за създаване на партньорства и привличане на потенциални клиенти. Специализирано жури ще отличи и награди най-добрите от тях. Предвидени са финансови грантове на обща стойност 8 000 евро, както и други награди.

От старта си през 2021 г. досега Националната менторска програма е притегателен център за обучение на над 250 участнички, сред които и три дами от Йемен, Афганистан и Украйна, избрани да се обучават в Smart Lady от Върховния комисариат за бежанците на ООН в България. През 2024 г. в менторската програма беше въведен и специален обучителен модул по „Устойчив бизнес“, разработен на база програмата на University of Cambridge, Institute for Sustainability Leadership.

„Арена на дамския бизнес“ е кауза, която се развива успешно вече шест години с подкрепата на „Менторите БГ“, Първа инвестиционна банка и Дамска бизнес общност и Съвет „Предприемачество и стартъп“ към БТПП.

