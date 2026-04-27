Петролът поскъпва, какви са цените у нас?

Блокираните преговори между САЩ и Иран са причината

27.04.2026 | 08:22 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Цените на петрола се повишиха днес в азиатската търговия, като причината са зациклилите мирни преговори между САЩ и Иран. Референтният за Европа сорт "Брент" стигна 108 долара за барел.

В събота Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон е отменил плановете си да изпрати делегация в Пакистан за преговори с ирански представители. След като посети Пакистан и Оман, иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Санкт Петербург, където ще разговаря с руския президент Владимир Путин.

Какви са цените у нас?

Дизелът в България в се предлага основно между 1,78 и 1,81 евро за литър, а по-скъпия върви между 1,98 и 2,07 евро за литър. 

В големите вериги масовият бензин А-95 се продава между 1,49 и 1,51 евро за литър. Средната цена на А-98 е 1,71 евро за литър.

