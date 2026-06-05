DEVIN Газирана е най-добрият нов продукт в категория напитки на Progressive Awards Bulgaria 2026

Минерална газирана вода DEVIN Air получи престижното отличие „Най-добър нов продукт - Напитки“ по време на осмото издание на Progressive Awards Bulgaria 2026 - един от най-значимите конкурси в сектора на бързооборотните стоки у нас, който отличава най-добрите продукти, търговци, производители и кампании в бързооборотния сектор в страната.

Наградата беше присъдена на газирана вода DEVIN Air с екзотични аромати, която е иновативен продукт, съчетаващ минерална вода DEVIN, естествена газировка и екзотични аромати без захар, подсладители и калории. Само няколко месеца след лансирането си новата DEVIN Air достига значителен пазарен дял в обем в своя сегмент, като успява бързо да привлече нови потребители и да се наложи като предпочитан избор за хората, търсещи по-леко и модерно решение за хидратация.

„С новата DEVIN Air си поставихме амбициозната цел да предложим нещо различно, а именно комбинация от качествена натурална минерална вода, свежест и нестандартни комбинации от екзотични аромати, които отговарят на очакванията на съвременния потребител“, коментира Марина Стоянова, бранд мениджър DEVIN Минерална и Газирана вода. „Тази награда е признание за труда, смелостта и креативността на целия ни екип, както и за доверието на нашите партньори и потребители“, допълни тя.

Тази година в конкурса участваха 64 компании, разпределени в 16 категории, а победителите бяха определени чрез гласуване на мениджъри и професионалисти от бранша. Отличието за „Девин“ идва в условията на силна конкуренция и е признание както за иновативния характер на продукта, така и за успешното му пазарно представяне.

Освен със златното отличие, компанията беше сред финалистите и в категорията „Най-добър проект за социална отговорност“ с инициативата „Влез в зеления кръг. Бъдещето е в нашите ръце“ - най-мащабната и устойчива инициатива за въвеждане на екологично образование в България.

Тези успехи затвърждават позицията на „Девин“ като компания, която последователно съчетава продуктови иновации с дългосрочни инвестиции в обществото и опазването на околната среда.

За „Девин“ ЕАД

От създаването си през 1992 г. „Девин“ ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Изворите и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите сокове Granini за България.

„Девин“ ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс (Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.

От 2021 г. „Девин“ ЕАД е сертифицирана въглеродно неутрална компания с валидация, издадена от международната консултантска организация по климата CO2logic и утвърдена от акредитирания и независим сертифициращ орган Vinçotte. „Девин“ ЕАД е първата българска компания за бутилирана вода, която постига въглероден неутралитет както на ниво компания, така и на ниво продукт.

Компанията притежава престижния сертификат Great Place to Work® – най-високото отличие за работодателска марка и отлично работно място в международен план.

От март 2022 г. „Девин“ ЕАД е носител на престижния сертификат B Corp™, който отличава компании, отговарящи на най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие върху обществото.