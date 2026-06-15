Туристическият бранш иска по-малко администрация и по-ясни правила

Председателят на парламентарната Комисия по туризъм Росица Кирова проведе работна среща с представители на основните организации на туроператорите и туристическите агенти у нас, съобщиха от ГЕРБ.

В разговора участваха представители на Асоциацията на българските туристически агенции (АББТА), Обединение "Бъдеще за туризма" (ОБТ) и Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА).

Още в началото на срещата Кирова увери представителите на сектора, че ще бъдат канени редовно на заседанията на Комисията по туризъм, за да участват пряко в обсъждането на проблемите и възможните решения.

"Всички вие ще бъдете канени на заседанията на Комисията по туризъм, за да може работата да върви гладко и решенията да се вземат след активен диалог с бранша", заяви Кирова.

Тя подчерта, че комисията трябва да бъде работеща връзка между институциите и туристическия бизнес.

"В мое лице и, надявам се, в лицето на колегите от Комисията ще имате парламентарна платформа, която да бъде мост към Министерството на туризма. Убедена съм, че ще изградим достатъчно добър диалог и ще работим заедно за решаването на проблемите и развитието на сектора", посочи председателят на комисията.

Гаранционният фонд остава водеща тема

Една от основните теми на срещата беше създаването на Гаранционен фонд за туристическия сектор. Въпросът беше поставен от всички участници и се очерта като общ приоритет за бранша.

Председателят на АББТА Петър Стоянов настоя процесът по създаването на фонда да бъде ускорен и да върви в активен диалог със застрахователните компании. Според него е важно да бъде запазен застрахователният продукт, така че да бъдат защитени интересите на туристите, туроператорите и застрахователите.

Павлина Илиева, председател на Обединение "Бъдеще за туризма", постави акцент върху необходимите законодателни промени както във връзка с Гаранционния фонд, така и по отношение на Европейската директива за пакетните туристически пътувания.

От БАТА Одисей Спасов и Галин Георгиев също подкрепиха нуждата от конструктивна работа по фонда и настояха за намаляване на административната тежест върху туроператорите и туристическите агенти.

Законодателство, кадри и сива икономика

По време на дискусията бяха обсъдени и други проблеми пред сектора - необходимостта от актуализиране на Закона за туризма, кризата с кадрите, затрудненията пред туристическите агенти и проблемите на граничните контролно-пропускателни пунктове.

Представителите на бизнеса поставиха и въпроса за развитието на устойчиви външни пазари за българския туризъм, както и за по-ефективни мерки срещу сивата икономика, която продължава да затруднява легалните компании в сектора.

Специално внимание беше обърнато на визовите режими и отражението им върху входящия туризъм. Кирова заяви, че ще работи активно по темата и ще търси решения съвместно с компетентните институции.

Ремонтите към морето също влизат в комисията

На срещата беше обсъдена и темата за ремонтите по основните пътни артерии към Черноморието в навечерието на активния летен сезон.

Кирова информира участниците, че са изпратени покани до министъра на регионалното развитие и благоустройството и до ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура" за участие в предстоящо заседание на Комисията по туризъм.

На него трябва да бъдат разгледани въпросите, свързани с транспортната достъпност до туристическите дестинации.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от постоянен диалог между институциите и туристическия бизнес, както и около разбирането, че секторът има нужда от последователни политики и координирани действия.