Серията HUAWEI WATCH GT 6 представя режима "Wheelchair", част от функцията "Activity Rings"

Huawei с гордост обявява ново допълнение на функцията „Activity Rings“ в своите смартчасовници, в унисон със стремежа си винаги да прави технологиите достъпни за всички, включително за хората в неравностойно положение.

На 29 ноември 2025 г. „Activity Rings“ представи режима „Wheelchair“, предназначен изключително за потребители в инвалидни колички. Режимът „Wheelchair“ дава възможност на хората в инвалидни колички да проследяват ежедневните си дейности и да отчитат коректно тласъците на количката си.

Функцията Activity rings е щателно преработена, за да служи на потребителите в инвалидни колички. Нови икони, мотивационни съобщения и оптимизирани алгоритми работят заедно, за да осигурят гладко и подкрепящо изживяване, което се основава на прецизност и приятна мотивация.

Режимът „Wheelchair“ не е изолирано подобрение, а част от дългосрочния ангажимент на Huawei към приобщаване и иновации в сектора на здравето и фитнеса. През годините Huawei непрекъснато разширява инвестициите си в научноизследователска и развойна дейност в областта на носимите технологии, като последователно дава приоритет на достъпността и приобщаващия дизайн през цялостната еволюция на продуктите си. От функции за наблюдение на здравето, като измерване на сърдечната честота и кислородната сатурация (SpO2), до разработването на специализирани алгоритми за потребители в инвалидни колички, всяка стъпка в еволюцията и развитието на носимите устройства на Huawei отразява отдадеността на компанията за трансформиране на най-съвременните технологии в осезаеми решения. Като лидер в технологичните иновации, Huawei приема задължението да даде възможност на всеки човек да се развива към смислен и удовлетворяващ начин на живот.

A group of people in a wheelchair Description automatically generated A group of people in a wheelchair Description automatically generated За да подчертае допълнително хуманистичните ценности зад тази иновация, Huawei Wearables пусна въздействащо видео в документален стил, озаглавено „Rolling Ahead“ (Напред). Това видео улавя вдъхновяващите преживавания на множество потребители в инвалидни колички на спортното игрище. Чрез Huawei Wearables, техните усилия се превръщат в количествено измерими здравни данни, които ярко демонстрират как технологията може да служи едновременно като свидетел и спътник на необикновени животи.

От технически пробиви до емоционален резонанс, Huawei предефинира границите на здравето и физическата форма. Чрез интегриране на реалните нужди на хората в инвалидни колички в основата на технологичната еволюция, Huawei Wearables преминава отвъд традиционното проследяване на здравето, за да служи по-добре на потребители с разнообразен начин на живот и различна мобилност. Това е поредната материализация на визията на компанията „да предостави дигиталното на всеки човек, дом и организация за един напълно свързан, интелигентен свят“.

Новият режим на тренировка, „Rolling“, ще бъде наличен в края на декември, като най-новата серия HUAWEI WATCH GT 6 е първата, която ще го поддържа. Този режим прецизно проследява честотата и броя на бутанията с инвалидна количка, като гарантира, че всяко движение се проследява точно.

Смартчасовниците на Huawei са повече от обикновени часовници – те са отдадени спътници в здравето на потребителите, предлагащи набор от функции, които предоставят ежедневни възможности за активност, уелнес и осъзнатост. Съвместима както с Android, така и с iOS, серията смартчасовници HUAWEI WATCH GT 6 се откроява с изискан модерен дизайн, първокласна изработка и ултрадълъг живот на батерията, така че потребителите могат да следят здравето и активността си денонощно без прекъсване. С над 100 режима на проследяване, подробни анализи на данните и непрекъснато наблюдение на сърдечната честота и кислородната сатурация (SpO2), това е перфектният спътник, който дава възможност на потребителите безкомпромисно да персонализират здравето и активностите си.