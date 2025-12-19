IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Собственикът на TikTok сключва сделка и остава да работи в САЩ

Американската версия на TikTok ще стане мажоритарна собственост на американски инвеститори

19.12.2025 | 19:37 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Китайската компания "Байт Денс", която е собственик на прочутото в цял свят социално приложение TikTok, се е съгласила на сделка с американската администрация, която ще му позволи да продължи да развива дейност на територията на страната.

Новината е била съобщена лично на служителите от Главният изпълнителен директор на TikTok Шу Чу.

Той е уточнил, че компанията-майка "Байт Денс" е подписала обвързващи споразумения за създаване на съвместно предприятие за приложението в Съединените щати съгласно договорена сделка с администрацията на Доналд Тръмп, предаде кореспондентът на БНР.

Според условията на споразумението американската версия на TikTok ще стане мажоритарна собственост на американски инвеститори, сред които американския технологичен гигант Oracle, калифорнийския фонд за частни капиталови инвестиции Silver Lake и инвестиционната фирма MGX от Обединените арабски емирства.

Засега няма официален коментар на новината както от страна на инвеститорите, така и от Белия дом. Борсите обаче реагираха положително и компанията Oracle повиши стойността на акциите си с повече от 5 процента.

Като част от сделката американското приложение на TikTok ще бъде контролирано от "нов седемчленен съвет на директорите, в който мнозинството са американци".

Съвместното предприятие ще отговаря за защитата на данните в САЩ, сигурността на алгоритмите, модерирането на съдържанието и осигуряването на софтуера.

До сделката се стигна, след като Конгресът на САЩ още през миналата година гласува дейността на TikTok в САЩ да бъде преустановена, освен ако не бъде сменена собствеността и не бъде гарантирана сигурността на данните на американските граждани.

Конгресмените и представители на разузнавателната общност се опасяваха, че китайското правителство може да се възползва злонамерено от огромния поток от информация, минаваща през приложението, а също и да оказва влияние върху американското общество.

