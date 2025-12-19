Повечето притежатели на iPhone дори не подозират за тези функции! Виж кои са те

iPhone отдавна е разпознаваем със своя изчистен и интуитивен дизайн, но истинското му очарование се крие в детайлите. В онези интелигентни функции, които работят тихо зад кулисите и които повечето потребители никога не откриват, независимо дали тепърва се запознават с iOS или отдавна са в отбора на Apple. А именно те могат да направят ежедневието по-леко и да оптимизират цялостното потребителско изживяване.

И тъй като празничният сезон е времето, когато създаваме най-много спомени и правим най-много снимки, съвсем естествено е да се замислим как да ги запазим по най-добрия начин. Този декември мнозина ще имат шанс да открият този начин, именно с новия iPhone 17 Pro.

В тази статия ще разгледаме най-полезните и скрити функции в iOS, които си струва да започнеш да използваш още днес.

iPhone може да запомни мястото, където си паркирал, когато е свързан с автомобила чрез Bluetooth или CarPlay. Когато се прекъсне връзката, се поставя маркер в приложението „Карти“ за лесно намиране по-късно. За да работи функцията, трябва да имаш включени „Услуги за местоположение“, „Важни местоположения“ и „Показване на мястото на паркиране“ в настройките. Ако колата няма Bluetooth или CarPlay, можеш да кажеш на Siri да запомни мястото и после да те навигира.

Голям плюс на iPhone са, разбира се, снимките. Сред настройките на камерата има няколко, които могат чувствително да повишат качеството на фотографиите и видеото.

Активирането на Apple ProRAW при Pro моделите позволява да запазваш значително повече детайл и динамичен обхват в кадрите. Този режим обединява данни от RAW формат с обработка на изображения от Apple, което дава възможност за редактиране, правейки ги идеални за редукция на светлина, цветове и тонове. Режимът ProRes осигурява по-чисто и професионално изглеждащо видео. Функцията е достъпна за всички камери, включително и предната.

Включването на мрежата (Grid) помага за по-добра композиция и правилно подравняване на сцената, без да изисква опит или допълнителни приложения. А опцията Lock Camera предотвратява автоматичното превключване между различните лещи по време на запис, което прави видеото по-стабилно и последователно.

Back Tap е като скрит бутон на гърба на iPhone: с двойно или тройно потупване върху задната част на телефона можеш да активираш различни действия като скрийншот, фенерче, камера или почти всяко приложение по твой избор.

Live Text позволява да разпознаваш и копираш текст директно от снимки, скрийншотове или дори в реално време през камерата. Удобно за адреси, телефони, бележки, рецепти и всичко, което иначе би преписвал ръчно. А с Text Replacements можеш да си създадеш собствени кратки „кодови думи“, които автоматично се превръщат в цели фрази, например @@ да се заменя с твоя имейл адрес, което прави писането значително по-бързо и лесно.

AssistiveTouch добавя плаващ виртуален бутон на екрана, който ти дава бърз достъп до основни действия като заключване на телефона, правене на скрийншот, отваряне на нотификациите, използване на жестове и много други функции - удобно решение, когато търсиш по-лесен и достъпен начин за навигация.

iOS позволява пълно персонализиране и организиране на началния екран, включително лесно скриване и групиране на приложения, така че всичко да бъде подредено точно както ти е удобно. Можеш да пренареждаш иконите по свой вкус, да преместваш няколко приложения наведнъж или да скриеш онези, които използваш по-рядко.

И след като разгледахме тези полезни „скрити“ възможности на iOS, няма как да не погледнем и към най-новото попълнение в семейството на Apple - iPhone 17 Pro. Този декември с Палмите мнозина имат шанс да държат в ръце най-новия модел и да разучат всичките му функционалности отблизо, откривайки още повече начини да направят ежедневието си по-умно, лесно и приятно.