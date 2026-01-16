Grok на Мъск разсъблече и белгийска депутатка

Чатботът Grok на предприемача Илон Мъск продължава щедро да разсъблича млади жени. Поребната жертва е 27-годишната депутатка от белгийската либерална партия “Реформаторско движение“ Виктория Вандеберг.

Преди дни от трибуната на местния парламент тя показа нейни снимки по бельо. Вандеберг поясни, че снимката не е реална, макар да изглежда като такава, а всъщност е генерирана от платформата на Илон Мъск Х, посредством нейния чатбот с изкуствен интелект Grok.

Преди това тя показа истинската снимка, на която е с дрехи и въз основа на която е било създадено новото изображение “в рамките на секунди“, без нейното знание и съгласие.

В сряда платформата X съобщи, че нейният чатбот с изкуствен интелект Grok вече няма да може да редактира изображения на реални хора по начин, който ги показва разголени в страни, където подобно съдържание е забранено от закона.

В началото на годината Европейската комисия се самосезира и започна разследване заради случаи на сексуално внушителни и експлицитни изображения на млади момичета, генерирани от Grok.

"Това не е "пикантно“, това е незаконно. Това е ужасно и отвратително. Това няма място в Европа", каза говорителят на ЕК.

През декември X беше глобена със 120 милиона евро съгласно DSA за начина, по който обработва отметките за проверка на акаунти и рекламната си политика.