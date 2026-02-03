Сделка за трилиони: SpaceX и xAI на Мъск се сливат

SpaceX на Илон Мъск поема неговия стартъп за изкуствен интелект (ИИ), а милиардерът продължава да обединява някои от многобройните си бизнес интереси, съобщава BBC.

SpaceX потвърди сделката за придобиване на xAI, по-малка фирма, известна със своя чатбот Grok, публикувайки меморандум от Мъск за сливането на уебсайта си.

Условията на сделката не бяха разкрити. Източник, запознат с компанията, обаче заяви, че тя оценява xAI на 125 милиарда долара, а SpaceX - на 1 трилион долара, което я прави най-ценната частна компания досега.

В меморандума си Мъск заяви, че комбинацията ще формира "иновационен двигател“, обединяващ ИИ, ракети, космически интернет и медии под един покрив.

xAI започна като сегмент от X, известна преди като Twitter, след като Мъск придоби платформата за социални медии през 2022 г., използвайки достъпа ѝ до текст и информация в реално време като данни за обучение на ИИ.

До пролетта на 2025 г. компанията беше независимо регистрирана и оценена по-високо от инвеститорите от X. Основният ѝ продукт е Grok, който на няколко пъти беше подложен на проверка заради функцията си за генериране на голи изображения с ИИ.

Ема Уол, главен инвестиционен стратег в Hargreaves Lansdown, заяви, че Мъск е лидер на пазара в "двете невероятно гранични технологии“ - изкуствен интелект и изследване на космоса. Тя добави, че новото сливане е изцяло частно и не е тествано от пазара по същия начин като Tesla, която е публично листната.

"Суперкомпания“

Огромното сливане идва, след като компанията за електрически автомобили на Мъск, Tesla, обяви инвестиция от 2 милиарда долара в xAI миналия месец.

Мъск каза на инвеститорите в Tesla, че си представя xAI да функционира като "оркестров диригент“ за фабриките на Tesla, използващи автономни роботи. Предприемачът също така каза, че ще спре производството на два модела автомобили в полза на производството на роботи - една от най-значимите промени, които компанията е направила.

"Именно тези технологии той ще се стреми да използва с този нов вид суперкомпания“, добави Уол.

Амбиции

В меморандума на SpaceX, обявяващ сливането с xAI, Мъск заяви, че смята, че космосът ще осигури решението на енергийните нужди, пред които са изправени фирмите за изкуствен интелект.

"В дългосрочен план, космическият изкуствен интелект очевидно е единственият начин за мащабиране“, написа Мъск и добави, че изстрелването на спътници за изкуствен интелект от Земята ще бъде „непосредственият фокус“, но добави, че сделката ще помогне и за постигането на по-големите му амбиции.

"Възможностите, които отключваме, като превърнем космическите центрове за данни в реалност, ще финансират и ще дадат възможност за саморазвиващи се бази на Луната, цяла цивилизация на Марс и в крайна сметка разширяване до Вселената“, обясни Мъск.

Neuralink и The Boring Company сега изглеждат единствените две по-малки компании на Мъск, които не са били включени в някоя от по-големите му операции.

xAI придоби платформата за социални медии X в сделка, изцяло с акции, миналия март, като Мъск заяви, че сливането ще "комбинира данните, моделите, изчисленията, дистрибуцията и талантите“.