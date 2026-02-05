Шефът на компанията, създаваща гълъби-дронове, иска да препрограмира украинци

Контролът върху ума отдавна е мечтата на диктаторите, както и основна част от дистопичните романи. За щастие, засега той се оказва невъзможен. Но в Русия има невротехнологична компания, свързана с дъщерята на президента Путин, която е започнала с малки стъпки похода си към контора на ума. Засега тя се фокусира само върху гълъби, за които твърди, че могат да бъдат трансформирани в живи дронове с помощта на компютърни чипове, имплантирани в мозъка им.

От ноември, когато започна първоначалните тестове, компанията Neiry в Москва работи по проект за разработване на "био-дронове" чрез оборудване на гълъби с невронни интерфейси.

Тя твърди, че птиците могат да бъдат управлявани дистанционно чрез стимулиране на мозъка им с електроди, за да се завиват наляво или надясно. Те са оборудвани с малък контролер, слънчеви панели на гърбовете си и видеокамера.

"За разлика от традиционните безпилотни летателни апарати [дронове], биологичните носители не изискват смяна на батерии или чести кацания, а естественото им поведение на полет ги прави подходящи за дълги маршрути - до 400 км без да спрат дневно", пише Neiry.

Въпреки че няколко страни, включително Китай и Съединените щати, са провели изследвания за контрол на птици чрез невронни интерфейси, Neiry казва, че програмата им е преминала към мащабно производство.

"В момента фокусът ни е върху гълъбите, но могат да се използват различни видове в зависимост от средата или полезния товар", каза Александър Панов, основателят и главен изпълнителен директор. "За транспортиране на по-тежки полезни товари планираме да използваме гарвани."

Панов е поддръжник на войната в Украйна и е казвал, че руските войски са "твърде кротки".

Въпреки че Neiry казва, че птиците са предназначени за мирни цели като търсене и спасяване и наблюдение на промишлени съоръжения, те потенциално биха могли да бъдат адаптирани за военни мисии за наблюдение и разузнаване.

Компанията е експериментирала и с използването на електроди за контрол на крави и плъхове.

Въпреки съмненията относно осъществимостта на проекта, както и свързаните с него етични проблеми, Neiry е получил финансиране "в мащаб, какъвто руската невронаука никога не е виждала", каза невролог пред T-invariant, уебсайт, управляван от руски учени в изгнание и научни журналисти, който е разследвал подкрепяната от Кремъл компания.

Сред поддръжниците на Neiry са фондът "Национална технологична инициатива", създаден по нареждане на Путин през 2014 г., и рисковият фонд "Восход", основан от руския олигарх Владимир Потанин.

Щедрото финансиране на Neiry вероятно е свързано с партньорството му с института за изкуствен интелект в Московския държавен университет, ръководен от Катерина Тихонова, 39-годишната втора дъщеря на Путин. Те осъществяват съвместни проекти, а ръководителят на изследванията на института за изкуствен интелект върху "разработването на инвазивни невронни интерфейси" е участвал в експериментите на Neiry с плъхове.

Въпреки че Путин никога публично не е признавал, че Тихонова или по-голямата ѝ сестра Мария Воронцова са негови дъщери, и двете жени са излезли от сенките през последните години.

Тихонова, която също така ръководи подкрепяния от Кремъл изследователски фонд "Инопрактика", е говорила по-рано пред държавната телевизия пред компютърна графика на глава, свързана с електроди. Всеки, включен в невроустройства, каза Тихонова, "осъзнава потенциала на технологиите и себе си едновременно". Не се споменаваше за връзката ѝ с руския лидер.

Панов, шефът на Neiry заяви, че целта му е да създаде нов етап от човечеството, който той описва като Homo superior

Той е писал в социалните медии за перспективата за "препрограмиране" на хора, включително украинци.

"Дори ако в Украйна след войната останат само 5–7 милиона от полезните, те могат да бъдат препрограмирани, точно както повечето други хора, и това е много по-евтино от създаването и отглеждането на човек от нашата собствена култура", пише той.

Видео, публикувано от Neiry, показва жени изследователи, които пускат гълъби в затворено пространство.

"Гълъбът лети към базовото местоположение", казва една от тях, докато птицата каца на клетка на кратко разстояние.

След това тя го "инструктира" да лети надясно или наляво, докато мъж на компютър изпраща дистанционни команди. Птицата сякаш следва инструкциите, променяйки посоката си във въздуха. Няма обаче независимо научно потвърждение на експериментите. Видеото уж показва как гълъбите са насочвани от компютър да летят към стол.

Офисите на компанията съдържат сатирични руски произведения на изкуството, включително една психеделична картина, чийто надпис гласи: "Грижете се за мозъка си!"

Опитите за контрол на умовете на животните не са нищо ново

По време на Студената война ЦРУ е свързало мозъците на шест кучета в опит да ги превърне в кучешки убийци с дистанционно управление, според документи, разсекретени през 2002 г. Експериментът, част от прословутия проект за контрол на ума на ЦРУ MK Ultra, в крайна сметка е обявен за неуспешен.

В друг експеримент ЦРУ е вкарало микрофон в ушния канал на котка и е имплантирало радиопредавател в черепа ѝ, надявайки се да го използва като устройство за шпиониране на съветските посолства.

Когато обаче котешката шпионка е била разположена на първата си мисия, за да подслушва пред съветското посолство във Вашингтон, тя е била блъсната от кола и е починала. Проектът, наречен "Акустично котенце", също е бил обявен за неуспешен и е бил отменен през 1967 г.