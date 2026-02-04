Руска компания, свързана с дъщерята на Путин, създава... дронове от гълъби

Руският стартъп Neiry Group имплантира мозъчни чипове в гълъби, за да ги трансформира в дистанционно управляеми биодронове. Според прессъобщенията на компанията, тези птици могат да се използват като истински дронове.

Основателят на Neiry Александър Панов е успял да привлече значителни инвестиции и известни учени от института на Катерина Тихонова, най-малката дъщеря на Владимир Путин. В блога си предприемачът обсъжда "нежния стил на провеждане на СВО в Украйна", а на конференции твърди, че целта на Neiry е да завладее света с помощта на невротехнологии.

Академичната литература обаче в момента отхвърля подобни експерименти като "принудителен оптимизъм".

Как работят дроновете - гълъби?

Биодроновете са тествани за първи път на 25 ноември 2025 г., когато гълъби с имплантирани невронни интерфейси са завършили тестов полет от лабораторията и обратно. Според прессъобщенията, стартъпът Neiry вече е "произвел" десетки от тези птици. Заявената потенциална употреба е мониторинг, като например инспектиране на промишлени и екологични съоръжения или операции по търсене и спасяване. Теоретично обаче биодроните биха могли да се използват и за други цели, включително военни, като например тайно наблюдение на враг. Представителите на Neiry обаче подчертават мирния характер на разработката си. Докато птиците в момента се тестват на кратки разстояния, разработчиците планират да ги изпращат на полети, обхващащи десетки километри.

Външно биодрона PJN-1 е доста лесен за разграничаване от обикновен гълъб: от главата му стърчи невронен интерфейсен проводник, на гърба му има раница, съдържаща управляваща електроника и слънчеви батерии за работата им. На гърдите му има видеокамера.

Патентованите електроди на Neiry са имплантирани в мозъка на птицата. Те са свързани със стимулатор в раницата на птицата, който от своя страна е свързан с контролер, разположен там, където се зареждат инструкциите за полета. Стимулаторът изпраща импулси, които влияят на инстинктите на птицата, например да завие наляво или надясно. Системата се позиционира с помощта на GPS и други методи. Камерите на дрона-гълъб работят като други камери в обществени пространства, размазвайки лица и изтривайки лични данни.

Нийри твърди, че биодроновете не изискват обучение, а предимствата им пред конвенционалните дронове включват дългото време на работа, разстоянието, което могат да прелетят, и ниския риск от инциденти. Освен това цената на такъв дрон е сравнима с тази на подобно оборудвани устройства.

Все още не са публикувани научни статии, които да описват подробно принципа на действие; в тестови видеоклипове птиците летят наляво или надясно, следвайки команда, но това има малка прилика с естествения полет.

Уебсайтът на компанията постоянно подчертава етичните и безопасни аспекти на разработката за опитни животни. Например, там се посочва, че операциите на гълъбите се извършват с помощта на най-съвременно оборудване, за да се гарантира максимално оцеляване, и че имплантирането на чиповете не скъсява живота им. Невъзможно е да се провери това в действителност, тъй като няма публично достъпни данни за броя на птиците, използвани в експериментите. В момента е невъзможно и да се оцени колко дълго те могат реално да оцелеят с чипа в главите си.

Подобни интервенции и наличието на чуждо тяло в мозъка са свързани с различни усложнения, от възпаление до риск от инфекция. Следователно, продължителността на живота на имплантираните птици вероятно е по-кратка от тази на техните неинкубирани аналози.

В статия на Bloomberg, биоетикът от университета Дюк Ната Фарахани нарича практиката за създаване на дронове от гълъби "отвратителна", твърдейки, че хората не трябва да се отнасят към живите същества като към стоки, опитвайки се да ги контролират. В същата статия обаче основателят на Neiry Александър Панов сравнява подобно ограничаване на свободната воля на животните с това, което се случва по време на конна езда или доене на крави, и казва, че вътрешните етици на компанията не виждат проблем в това използване на птици.