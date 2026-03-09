Технологии, дронове и война: Внимавайте какви устройства допускате вкъщи

Ескалацията около Иран е възможно да доведе до масови фишинг кампании, deep fake видеа и дезинформационни операции, които да създадат хаос и недоверие в обществото. България не е далеч от подобни рискове.

В предаването “България сутрин” експертът по киберсигурност Христиан Даскалов коментира, че данните от скорошно проучване показват, че “над 70% от населението е уязвимо от подлъгване от хибридни операции - да се подхлъзне от подвеждаща информация”.

Даскалов добави, че изследвания показват, че Русия има кампания да залива информационното пространство с т.нар. "AI буламач".

Технологии, оръжия и война

"В първите часове на войната в Иран се видя, че САЩ използваха технологични оръжия, които обезоръжават възможността радарите да реагират адекватно, спиране на GSM мрежата", посочи Даскалов. Пред Bulgaria ON AIR той обясни, че след като електроразпределителната мрежа е била блокирана, се блокират и всички системи, които са зависими от нея.

Даскалов обясни, че месеци наред е имало хакнати системи в Техеран, с които са наблюдавани аятолаха и неговия ескорт.

По думите му стратегията на България за информационна сигурност е остаряла и нямаме киберрезерв. На въпрос може ли дроновете да бъдат хакнати и да бъде променена тяхната траектория, той отговори, че ако се компрометира центърът, който навигира дроновете, хипотетично би могло да се манипулира курсът на дроновете и целите, които им се задават.

Даскалов каза, че има информация от уикенда от зам.-министъра на външните работи Велизар Шаламанов, че се обследват потенциални DDoS атаки - множество страни опитват по едно и също време чрез "зомби" устройства да достъпят системи на дадено министерство.

"Внимавайте с умните устройства, които допускате в домовете си", предупреди експертът. Даскалов добави, че някои от китайските смарт устройства са некачествени и лесно манипулируеми.

