Мъск представя Terafab за производство на чипове с AI

Вчера Мъск заяви, че се очаква проектът "Terafab“ на Tesla, насочен към производството на AI чипове, да стартира след 7 дни, което е важна стъпка в усилията на компанията да мащабира своята AI инфраструктура.

Tesla проектира своя чип с изкуствен интелект от пето поколение, AI5, който да захранва автономните системи за шофиране на компанията, включително софтуера за пълно самостоятелно шофиране, съобщава агенция Ройтерс.

Мъск вече е предполагал, че компанията може в крайна сметка да се наложи да изгради собствено мащабно съоръжение за производство на чипове, за да се справи с търсенето.

"Дори когато екстраполираме най-добрия сценарий за производство на чипове от нашите доставчици, това все още не е достатъчно“, каза Мъск по време на годишното събрание на акционерите на Tesla миналата година.

Той добави, че компанията може да се наложи да изгради мащабно производствено предприятие, наричайки идеята "Tesla terafab“.

"Това е като гига, но много по-голямо. Не виждам друг начин да достигнем обема чипове, който търсим. Така че мисля, че вероятно ще трябва да изградим гигантска фабрика за чипове. Трябва да се направи“, обясни Мъск.

Амбициите на Tesla за ИИ и общ изкуствен интелект (ОИИ)

По-рано този месец Мъск изрази увереност в усилията на Tesla в областта на изкуствения интелект и роботиката, заявявайки, че компанията може да се превърне в един от разработчиците на общ изкуствен интелект (ОИИ).

Мъск каза, че Tesla вероятно ще бъде сред компаниите, които ще създадат ОИИ, и потенциално би могла да бъде първата, която ще го постигне в хуманоидна или "атомнообразуваща“ форма.

Миналия месец Tesla започна да набира дизайнери на AI чипове в Южна Корея за изграждане на високопроизводителни AI чипове, търсейки инженери, които да помогнат за създаването на това, което Tesla нарече най-модерните масово произвеждани AI чипове в света.

Мъск дбавя, че Tesla преди това е обмисляла сътрудничество с полупроводникови гиганти като Intel Corp, но не е подписала никакви официални споразумения.

Компанията вече работи с производители на чипове, включително Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Samsung Electronics Co., за производството на своите AI чипове.