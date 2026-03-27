BgGPT Chat е AI платформа, която разпознава глас и снимки

BgGPT Chat е българска платформа, която разполага с разширени възможности. Разработчикът Антон Александров показа в ефира на “България сутрин” ново поколение решение за ИИ на INSTAIT, насочени както към бизнеса, така и към масовите потребители.

Разширени функции

Александров подчерта, че през последната година са добавени нови неща. Разработени са приложения за Android и за iOS. Също така към възможностите са добавени и разпознаване на глас, картинки, могат да бъдат качени документи във всякакви формати, към които да се задават въпроси.

“Вече може да води много по-дълги разговори, много по-сложни задачи да решава, също така да търси по-добре в интернет, което също оставихме като опция хората да могат да включват сами, както и по-дълбоко разсъждение", разясни разработчикът.

Александров добави, че целта е BgGPT Chat да предлага всичко, което потребителите очакват от съвременните чат приложения, но адаптирано за българския контекст.

Свободен достъп и използване

Приложението е напълно безплатно и свободно за използване. Потребителите могат лесно да го инсталират на телефоните си и да го използват за различни задачи - от ежедневни въпроси до анализ на снимки или документи.

"Тъй като много бързо се развива тази сфера, дори преди година и половина всички тези възможности не бяха налични, в която и да е чат платформа. Ние водим разработки във всяка една от тези сфери, при което в момента демонстрираме възможностите на технологията. Самата платформа е само една част от това, което ние пускаме свободно като достъп", каза още Александров пред Bulgaria ON AIR.

Особено внимание беше обърнато на темата за независимостта и сигурността. Създаването на български AI е ключово за технологичния суверенитет, тъй като позволява данните да останат в страната и да не зависят от външни доставчици.

Пример за това е внедряването в държавни институции, където информацията се обработва локално и не напуска системата.

Цялата инфраструктура на BgGPT Chat се намира в България, което гарантира по-високо ниво на контрол и сигурност.

Българските модели са специално обучени върху езика и културата в страната, което ги прави по-ефективни за местни приложения в сравнение с глобалните решения. В същото време се следят световните тенденции и се обменя опит чрез научни публикации и изследвания.

Гледайте видеото с целия разговор.