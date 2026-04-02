Извеждат от експлоатация 2G и 3G мрежите, 6G се очаква около 2030 г.

Конвергентните мрежи навлизат в етап на ускорена трансформация, движена от ръста на трафика, нарастващите изисквания за сигурност и разширяването на 5G инфраструктурата. Делът на 5G мрежата вече достига около половината от мобилния трафик, което променя начина на планиране и управление на мрежовия капацитет. В дългосрочен план се очаква постепенен технологичен преход към 6G, включително извеждане от експлоатация на 2G и 3G мрежите в полза на новите технологии. Това коментира Георги Коджаиванов, директор „Конвергентна мрежа и услуги“, в предаването „Бизнес старт“ с водещ Роселина Петкова.

Развитието на конвергентните мрежи се определя от няколко основни приоритета - качество на услугите, надеждност, сигурност и технологично усъвършенстване. За проследяване на представянето се използват вътрешни системи и външни анализи на независими компании, които предоставят информация и дават сравнителен анализ за проследяването на мрежите на различни мобилни оператори.

5G технологията е ключов фактор за повишаване на скоростите на пренос на данни,

увеличаване на капацитета и създаване на условия за нови услуги. Освен по-високата производителност, тя се разглежда и като основа за по-сигурни и по-гъвкави мрежови архитектури.

„5G подпомага реализацията на тези приоритети, тъй като предоставя много по-високи скорости на обмен на данни, по-сигурна е от предходните поколения технологии и създава благоприятна среда и основа за въвеждане на нови продукти и услуги“, подчерта Коджаиванов.

Разширяването на мрежовия капацитет и поддръжката на инфраструктурата изискват значителни инвестиции на фона на постоянно нарастващия трафик. Делът на 5G в мобилния трафик продължава да се увеличава.

„С времето все повече се увеличават трафикът и обменът на данни, които минават през тази 5G мрежа. Близо 50% от трафика ни вече е през нея“, каза Коджаиванов.

Нарастващият трафик води до по-голямо натоварване на мрежите и повишава значението на киберсигурността, включително защитата срещу DDoS атаки.

„Трафикът се увеличава всяка година и това ще продължава да се случва заради появата на нови приложения и ново съдържание. Трафикът сам по себе си не създава условия за заплахи за мрежите и тяхната сигурност, но има такава възможност вследствие на прекомерен трафик. Това може да доведе до отказ от услуги, или DDoS атаки“, посочи той.

В същото време в сектора се очаква постепенно преминаване от по-старите мобилни технологии към новите поколения мрежи. Това включва извеждане на 2G и 3G мрежите от експлоатация.

Според Коджаиванов 6G се очаква около 2030 година, като към момента няма утвърден стандарт.

"Тестовете напредват. Важното е да има необходимата нужда и потребление. 6G ще донесе повсеместен интернет на нещата - ще се появят автономни превозни средства, приложения с виртуална реалност - неща, които доскоро бяха в сферата на научната фантастика", каза гостът.

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria