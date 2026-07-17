Секунда преди излитане: Част от двигателите на Starship не запалиха, остана на земята ВИДЕО

Мегаракетата Starship на SpaceX трябваше да излети само след секунда за нов тестов полет в четвъртък, но някои от двигателите не успяха да се запалят, което предизвика прекъсване на изстрелването сред кълба облаци дим и пара.

Илон Мъск, основателят и главен изпълнителен директор на компанията, заяви, че два двигателя ще бъдат сменени, "за да сме сигурни, че ще имаме добър полет", преди да изпрати Starship от Тексас на космическо пътешествие по средата на света.

Това ще бъде 13-ият полет за Starship, която с височина 124 метра и 33 основни двигателя е най-голямата и най-мощна ракета в света

BREAKING: Elon Musk has just confirmed that some of the engines did not start, triggering an automatic launch abort. SpaceX is now offloading propellant, with the next attempt hopefully in a few days. Taking humanity back to the Moon and eventually to Mars was never going to be… pic.twitter.com/Eaqpo5GSfM — DogeDesigner (@cb_doge) July 16, 2026

Уебкастът на SpaceX за изстрелването показа, че запалването на двигателя започва три секунди преди планираното изстрелване, гледано от дрон високо над площадката.

Въпреки че компанията не даде подробности, данните на екрана показаха, че четири двигателя не са се запалили, като останалите 29 незабавно са се изключили и са задържали ракетата закрепена към площадката. Това е първият път, когато пълномащабен Starship претърпява прекъсване в последната секунда.

Екипът за изстрелване веднага започна да източва горивото от ракетата.

"Най-вероятният час за изстрелване е началото на следващата седмица", съобщи Мъск в публикация в X.

Всичко вървеше по план за SpaceX, дори времето, до частичната повреда на двигателя

Few hours ago, the most powerful machine ever built came within 1 second of flight and stopped itself. 57 years to the day after Apollo 11 left for the Moon, America's next Moon rocket was pinned to the pad by the same disease that killed the Soviet Union's. Rewind to the rocket… pic.twitter.com/uIyedq43Iw — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) July 17, 2026

Автоматичната система за изстрелване на ракетата работеше по план, като спря всичко - твърде малко работещи двигатели можеха да обрекат изстрелването. Някои по-ранни полети на Starship завършиха избухвайки в пламъци.

Най-модерните Starlink на Мъск са на борда

Двадесет от най-новите и най-модерни Starlink на SpaceX бяха на борда за пускане по време на планирания едночасов полет от Starbase, хъба на компанията близо до границата между Тексас и Мексико.

Интернет сателитите трябваше да се опитат да се свържат със Starlink, който вече е в орбита, докато снимат топлинния щит на Starship.

Нито първият ускорител, нито космическият кораб са били предназначени за възстановяване, като и двата е трябвало да се озоват в морето.

Връщане на астронавтите на Луната

НАСА разчита на Starship да изпрати своите астронавти на Луната през следващите няколко години.

Космическата агенция е наела SpaceX и Blue Origin на Джеф Безос да построят и управляват лунните модули, които ще върнат човечеството на повърхността на Луната след отсъствие от повече от половин век.

И двете компании се нуждаят от своите модули за спускане - Starship и Blue Moon - готови за прелитане следващата година, за да може новоназначеният екипаж на Artemis III да практикува скачване на капсулата си с тях в орбита около Земята.

Мисията след това - Artemis IV, планирана за не по-рано от 2028 г. - ще използва един от тези модули, за да отведе двама астронавти до южния полярен регион на Луната.