Втори път за три дни: Facebook пак се срина

За пореден ден Facebook се срина, показват данни на DownDetector.

В последните минути са подадени десетки сигнали, че социалната мрежа и приложенията към нея, не работят.

"За съжаление, нещо се обърка. Работим по отстраняването на проблема възможно най-скоро", гласи съобщение, което се появява на екраните, вместо Facebook.

Това е вторият подобен срив за три дни.

В събота потребителите съобщиха за затруднения с достъпа до акаунтите си и използването на основните функции, като някои също така не могеха да качват снимки и видеоклипове или да изпращат съобщения чрез свързаната услуга Messenger на Facebook.

Настолната версия на социалната мрежа Meta не беше налична.

Потребителите получаваха съобщението: "Акаунтът е временно недостъпен. Вашият акаунт в момента не е наличен поради проблем със сайта. Очакваме това да бъде разрешено скоро. Моля, опитайте отново след няколко минути."

Is Facebook down for you? 🚨 Users are reporting problems with Facebook #facebookdown. Repost if you are having issues. Check https://t.co/haLNoW5Spr for updates. — IsDown.app - Is it down for everyone? (@isdownapp) July 22, 2026