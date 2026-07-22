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Втори път за три дни: Facebook пак се срина

В последните минути са подадени десетки сигнали

22.07.2026 | 15:57 ч. Обновена: 22.07.2026 | 15:57 ч. 7
Снимка: Pixabay/AS_Photography

Снимка: Pixabay/AS_Photography

За пореден ден Facebook се срина, показват данни на DownDetector.

В последните минути са подадени десетки сигнали, че социалната мрежа и приложенията към нея, не работят. 

"За съжаление, нещо се обърка. Работим по отстраняването на проблема възможно най-скоро", гласи съобщение, което се появява на екраните, вместо Facebook.

Това е вторият подобен срив за три дни. 

В събота потребителите съобщиха за затруднения с достъпа до акаунтите си и използването на основните функции, като някои също така не могеха да качват снимки и видеоклипове или да изпращат съобщения чрез свързаната услуга Messenger на Facebook.

Настолната версия на социалната мрежа Meta не беше налична.

Потребителите получаваха съобщението: "Акаунтът е временно недостъпен. Вашият акаунт в момента не е наличен поради проблем със сайта. Очакваме това да бъде разрешено скоро. Моля, опитайте отново след няколко минути."

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