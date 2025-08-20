Любо Киров показа среден пръст и възмути феновете, после се сравни с Роби Уилямс ВИДЕО

Любо Киров, който наскоро предизвика бурни реакции онлайн и в медийното пространство, след като по време на свой концерт показа неприличен жест, размахвайки среден пръст пред очите на множество деца, излезе с първото си изявление след случая.

Съвсем наскоро в социалните мрежи се появи клипче от изявата му. Откъсът от видеото отприщи вълна от остри коментари и предизвика бурни критики. Във видеото Киров раздава присъди с откровенията си.

"Радиостанциите решиха, че вече аз съм много възрастен и нямат време вече да ме излъчват. Не изглеждам много добре визуално в ефир, искат някакви млади хора по потници, разбирате ли?!", отсича певеца, а след това показва, че не му пука като размахва с двете си ръце среден пръст.

Следва отново откровения ала Любо Киров: "Знаете ли какво, радиостанциите никога не са диктували вкуса на населението. И това е... дори и да имаме повече слушатели отколкото шибаната радиостанция, която пуска някакви лайнени песни", изумява с поведението си гласовития плевенчанин.

С пост в Instagram Любо Киров коментира завихрилия се скандал. Ето какво написа изпълнителят на "Имам само теб":

„Да, на моите концерти „моите хора“ знаят, че понякога съм малко по „Rock & Roll“ в изказа си, но се интересувам от истините, които казвам! Начинът, по който говоря на концертите, е „моят начин“, защото съм като домакин в собствената си къща. В медийното пространство винаги съм спазвал етикет и благоприличие! Както Роби Уилямс може да започва концертите си с: „Здравейте, днес вашите з…..и са мои ..“, и да няма възмутени, така и на моите концерти смехът, танците, самоиронията и сериозното говорене се преплитат в над два часа шоу, което е добре да се види и чуе цялото, без „изрезки“, направени в „къщата ми“. Роби Уилямс е убеден, че извънземните са го избрали за свой пратеник И още нещо: много моралисти с камъни в ръце винаги е имало – не се притеснявам! Пазете се повече от учтиви и възпитани лъжци! Едва сега започва всичко – и е за добро!“