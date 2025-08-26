IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
5 типа личности, с които връзката е трудна

Вербалният нападател е един от тях

26.08.2025 | 22:45 ч. Обновена: 26.08.2025 | 23:52 ч. 8
Снимка: istock

В любовната връзка, брака, конфликтът е неизбежна част. Спорим с любимия човек, понякога за незначителни неща, водим разгорещени разговори. Но конфликтът също така играе и положителна роля във взаимоотношенията.  Той ни помага да видим себе си и другия в трудни моменти, да разрешаваме разногласията, да изразяваме чувствата си и да достигаме до решения. Има обаче типове личности, които изпадат в конфликт заради най-малките провокации или възприемани провокации.

Тези силно конфликтни личности лесно се провокират от малки епизоди на неразбиране или от случайни небрежни забележки. Според западни психолози, има някои архетипи на отношенията с висок конфликт или типове личности с които е трудно да се живее. 

Ето кои са те.

1. Отблъскващият 

Отблъскващите личности са склонни да се „затворят“ по време на спор, да отказват да общуват. Отблъскването е защита, използвана за запазване на егото, емоциите и себе си, споделят психолози. 

Ограничаването на връзката често е инструмент, който двойките използват, когато са започнали да се чувстват обидени един към друг. Единственият истински начин да се избегне ограничаването на връзката е като не се позволява на негодуванието да се натрупва в нея. Признаването на проблема и ангажиментът да бъдат разрешение е пътят на освобождение от този цикъл.

Източник:  5 типа личности, с които се живее трудно

Тагове:

флирт любовна връзка романтика
