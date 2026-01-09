IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Ружа Смилова: Радев няма да слезе на политическия терен сега

Ще опитат да объркат и демотивират избирателя за вота

09.01.2026 | 13:26 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Може да спекулираме доколко пътят на страната към по-дълбока демокрация би бил по-успешен без периодичното избухване на улицата.

Това коментира в интервю за БНР политологът Ружа Смилова, изследовател на протестните вълни.

Протестите от 10 януари 1997 г. и декемврийските от 2025 г. бяха провокирани от тоталното изчерпване на легитимността на управляващите, направи аналогия тя.

Свързани статии

Този парламент започна с фалстарт, а мнозинството подкрепяше раздиран от противоречия кабинет, отчита Смилова, която вижда "опит да бъде пренаписана историята за цялото пребиваване на ГЕРБ и Борисов начело на държавата".

"Ще видим не опит да бъдат мобилизирани гражданите да излязат да гласуват, а опит да бъдат така объркани с всякакви истории за случило се и неслучило се, който да демотивира, отврати и откаже гражданите да гласуват", прогнозира политологът в предаването "Преди всички". Тя не изключва през тази година да има повече от един парламентарен вот.

Ружа Смилова не очаква президентът Радев да слезе на политическия терен точно сега, а по-скоро да завърши мандата си или поне да изчака по-късен момент. По думите ѝ в тази насока следва да се отчете дали българите ще гласуват за алтернатива или за агонията от последните няколко години.

За да има промяна на политическата ситуация в страната, е необходим мандат за ясна промяна. Такъв мандат трудно може да бъде получен на база на коалиционни договорки, смята политологът.

Стратегическите цели на страната са постигнати, но гражданите се притесняват, че достиженията на европейското членство не достигат до тях, а само до елитите, изрази мнение Смилова.

"Страната буксува най-вече заради липсата на ясна визия за отиване напред", заяви още политологът. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ружа Смилова объркат демотивират избирателя вота
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem