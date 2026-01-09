Ружа Смилова: Радев няма да слезе на политическия терен сега

Може да спекулираме доколко пътят на страната към по-дълбока демокрация би бил по-успешен без периодичното избухване на улицата.

Това коментира в интервю за БНР политологът Ружа Смилова, изследовател на протестните вълни.

Протестите от 10 януари 1997 г. и декемврийските от 2025 г. бяха провокирани от тоталното изчерпване на легитимността на управляващите, направи аналогия тя.

Този парламент започна с фалстарт, а мнозинството подкрепяше раздиран от противоречия кабинет, отчита Смилова, която вижда "опит да бъде пренаписана историята за цялото пребиваване на ГЕРБ и Борисов начело на държавата".

"Ще видим не опит да бъдат мобилизирани гражданите да излязат да гласуват, а опит да бъдат така объркани с всякакви истории за случило се и неслучило се, който да демотивира, отврати и откаже гражданите да гласуват", прогнозира политологът в предаването "Преди всички". Тя не изключва през тази година да има повече от един парламентарен вот.

Ружа Смилова не очаква президентът Радев да слезе на политическия терен точно сега, а по-скоро да завърши мандата си или поне да изчака по-късен момент. По думите ѝ в тази насока следва да се отчете дали българите ще гласуват за алтернатива или за агонията от последните няколко години.

За да има промяна на политическата ситуация в страната, е необходим мандат за ясна промяна. Такъв мандат трудно може да бъде получен на база на коалиционни договорки, смята политологът.

Стратегическите цели на страната са постигнати, но гражданите се притесняват, че достиженията на европейското членство не достигат до тях, а само до елитите, изрази мнение Смилова.

"Страната буксува най-вече заради липсата на ясна визия за отиване напред", заяви още политологът.