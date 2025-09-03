IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джейдън Санчо заби рапърка

Посвети татуси на нея

03.09.2025 | 21:39 ч. Обновена: 03.09.2025 | 22:16 ч. 5
Снимка: Getty Images

Вече е потвърдено, че има нова звездна двойка. Тя съчетава света на футбола и света на музиката. След месеци на спекулации, вече е ясно, че футболистът Джейдън Санчо и рапърката Сауити са заедно.

Двамата бяха забелязани още през януари - когато певицата посети мач на Санчо на "Стамфорд Бридж". Тогава 25-годишният футболист и 32-годишната Сауити се бяха прегърнали.

После пък в социалните мрежи се появи снимка на Джейдън Санчо със съотборници и от нея се вижда екрана на телефона му.

Футболистът си е сложил снимка на рапърката като тапет, така че феновете са сигурни, че звездите са двойка.

Двамата не са потвърдили това, но явно отношенията им са сериозни.

Стана ясно, че Санчо си е направил татуировка, посветена на Сауити. Татуистът на футболиста е разкрил, че Джейдън и певицата са дошли заедно в студиото му. От клип в социалните мрежи се вижда как Сауити се радва на новия татус на любимия си.

Става ясно, че Санчо си е татуирал презимето на рапърката - под лявото ухо.

