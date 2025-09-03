Джейдън Санчо заби рапърка

Вече е потвърдено, че има нова звездна двойка. Тя съчетава света на футбола и света на музиката. След месеци на спекулации, вече е ясно, че футболистът Джейдън Санчо и рапърката Сауити са заедно.

Двамата бяха забелязани още през януари - когато певицата посети мач на Санчо на "Стамфорд Бридж". Тогава 25-годишният футболист и 32-годишната Сауити се бяха прегърнали.

После пък в социалните мрежи се появи снимка на Джейдън Санчо със съотборници и от нея се вижда екрана на телефона му.

Футболистът си е сложил снимка на рапърката като тапет, така че феновете са сигурни, че звездите са двойка.

Двамата не са потвърдили това, но явно отношенията им са сериозни.

Стана ясно, че Санчо си е направил татуировка, посветена на Сауити. Татуистът на футболиста е разкрил, че Джейдън и певицата са дошли заедно в студиото му. От клип в социалните мрежи се вижда как Сауити се радва на новия татус на любимия си.

Става ясно, че Санчо си е татуирал презимето на рапърката - под лявото ухо.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net