Венера в Дева на 19 септември - романтиката се променя

На 19 септември планетата на любовта и парите Венера напуска огненият зодиакален знак Лъв и навлиза в премереното, изискано царство на Девата до 13 октомври. Промяната е осезаема. Докато Венера в Лъв изразяваше любовта с величие, драма и безкомпромисно сияние, Венера в Дева предпочита финес, прецизност и тиха преданост.

Тези два зодиакални знака въплъщават много различни начини на любов и красота. Лъвът е неподвижен огън, процъфтява в празнуването и видимостта, докато Девата е променливата земя, търси смисъл в детайлите, жестовете на грижа, тихата работа по усъвършенстване.

Този преход ни напомня, че привързаността не се изразява само с ослепителни прояви, но и малки действия, които поддържат и подхранват с течение на времето. Венера в Дева премахва излишното, фокусирайки се върху това, което е практично, искрено и трайно. Това е любов, която поправя, която слуша, която организира хаоса в нещо годно за живот. Тук красотата се намира не в екстравагантността, а в чистотата; удоволствието не е силно, а прецизно, настроено и обмислено.

Транзитът на Венера в Дева означава стъпване на терена на Меркурий, царството на мисълта, разума и проницателността, тъй като той е управляваща планета на тази зодия.

Източник: Голяма промяна на 19 септември: Венера в Дева влияе на любовта и парите