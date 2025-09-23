Венера в Дева - какво очаква зодиите?

Планетата на любовта, красотата и романтиката Венера влезе в земния знак Дева на 19-и септември и ще остане там до 13-и октомври. Ставаме по-практични в любовта. Ако нещата трябва да бъдат поправяни, ще бъдат поправени. Романтичните жестове могат да поправят връзките, които са били с много проблеми. Сега е време да анилизираме и разберем много неща за себе си. Ето какво да очаква всяка зодия, според британския "Cosmopolitan".

Овен

Те са хора с голям апетит, имат нужда от дейност и действие. За да са заети, да се забавляват. Скуката е техен враг, особено в любовта. Така че - нека внесат разнообразие, вълнение, новини и приключения в любовния си живот. Срещи, пътувания, филмови вечери вкъщи, разходки сред природата, големи жестове, закуски в леглото, събирания с приятели - всичко това да присъства в календара им. Така цъфтят и дават най-доброто от себе си на партньора си.

Телец

Трябва да поправят някои неща в най-ценните си връзки. Да бъдат чути, да се застъпят за себе си, да се почувстват разбрани и да им обърнат внимание. Понякога оставят нещата да се изплъзнат и не действат на момента и така се случват неочаквани неща. Така че - да помолят за резюме и оценка. Да споделят за последните неща, които са ги разстроили и да обяснят защо не реагират на момента. Да се уверят, че са напълно разбрани, но и да оставят време на другите да попият информацията.

Близнаци

Добър период за техния любовен живот. Винаги са заети да вършат практични неща, които помагат, внимателни са към хората, които обичат, казват, че не искат големи неща. Партньорите им се плашат, само когато Близнаците станат тихи. Сега следва благоприятен период за тях, всичко си идва на мястото. Връзката, която искаха да построят - построена е. Привличането е взаимно. Жестовете и важното предложение идват. Просто трябва да се грижат за себе си, да се фокусират над желанията на сърцето си, да ценят себе си.

