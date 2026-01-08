Овчар изпусна стадо овце, те нахълтаха в супермаркет ВИДЕО

Петдесет овце нахлуха в баварски супермаркет, изненадвайки купувачи и персонал. Животните събаряха бутилки и пакети със зърнени храни, преди да се наредят на опашка пред касите.

Един мъж реши да избяга от блеещата тълпа, като се качи на конвейерна лента на касата. На видео, споделено онлайн, се вижда как персоналът се е хванал за главите, докато стадото оставя следа от изпражнения по пътеките на магазина в село Бургзин.

A Few Sheep Escaped And Fled Into A Penny Supermarket In Burgsinn Bavarialower Franconia pic.twitter.com/F3PbBp8Sb9 — Admiral Douglas Ballzac The Second (@Douglinhas97837) January 6, 2026

Овцете прекараха 20 минути около касите, проверявайки щандове за сладкарски изделия и хладилници за безалкохолни напитки, преди да се върнат обратно.

Ситуацията можеше и да е по-лоша - 50-те овце всъщност се бяха отделили от стадо от 500, което преминаваше покрай магазина.

Овчарят Дитер Михлер смята, че една овца е забелязала някой да влиза в магазина с торба и може би е решила, че тя съдържа храна или сол, което я е накарало да тръгне след плячката. След това и нейните приятели последваха примера й.

Андреас Кремер, говорител на веригата супермаркети Penny, заяви, че супермаркетът е бил старателно почистен във вторник и че всички неопаковани хранителни стоки са били внимателно проверени.

"За Penny безупречното качество на продуктите е очевидно основен приоритет", каза той пред местна радиостанция.

Той отрече първоначалните съобщения, че овчарят ще бъде накаран да покрие разходите за почистване и счупване и настоя, че инцидентът не е бил инсцениран като PR трик за Penny, чийто слоган "Първо да отидем при Penny" се цитира широко в онлайн коментарите под историята.

"По-скоро случилото се е в духа на: Такъв е животът", каза той.

Един коментатор се пошегува, че магазинът е трябвало да отвори втора каса за чакащите на опашка овце.

"Те се държаха по-добре от някои двукраки купувачи, когато има разпродажба", написа друг.