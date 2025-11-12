IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новата мания хоби-догинг - разхождаш каишка без куче, говориш й, събираш ако

Модата на невидимите домашни любимци тръгна от Германия

12.11.2025 | 09:52 ч. 85
Снимка Фейсбук

Разхождане на невидими кучета е новата мания в Германия. Хоби-догинг е като да разхождаш куче, но в действителност носиш само каишка и нашийник.

Самото куче е въображаемо. Ти обаче му говориш, хокаш го, хвалиш го, даже го изпишкваш и му събираш акото.  

Феновете на това старнно наглед занимание отбелязват редица предимства да имаш невидимо куче: не плащаш данъци, не чистиш досадната козина от килима и дивана, не иска пари за ветеринар, не събираш ако по улиците.

Група хора, които разхождат въображаемите си кучета, обикновено са придружени от професионален треньор. Участниците се преструват, че преодоляват препятствия с кучетата си, дават команди като „седни“ в празното пространство и хвалят въображаемите си домашни любимци.

Треньорите казват, че участието в курса е добра подготовка за тези, които сериозно обмислят да си вземат истинско куче.

"Съвсем са изплискали легена", е най-честият коментар във фейсбук.

