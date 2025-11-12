Принцеса по професия: Историята на Габриела Рей

Габриела Рей винаги е знаела, че е родена да бъде принцеса е... парти принцеса.

Като тийнейджърка в Оклахома Сити тя буквално „дебнела“ Instagram профила на компанията Character Connection Co., докато един ден не видяла, че търсят нови изпълнители за ролите на принцеси. Била едва на 17 години, затова майка ѝ трябвало да я закара на прослушването, където Габриела рецитирала монолози и изпяла песен.

От тийнейджърка... в принцеса

„Когато ми казаха да повторя изпълнението, си помислих: "О, Боже, тотално се провалих." Но после разбрах, че просто много им е харесало и искали да го чуят пак“, разказва тя в интервюто си за People.

Днес 24-годишната Габриела има над 310 хиляди последователи в TikTok, а всеки един от тях би потвърдил, че е родена за ролята – с нейните големи, блестящи очи, мек глас и сияйна доброта, които толкова напомнят на любимите анимационни принцеси от детството.

„Никога няма да се почувствам по-красива, отколкото когато бях малка и носех роклите на принцесите от Disney Store“, спомня си тя.

За нея да бъде „принцеса по професия“ е перфектната комбинация – изразява креативността си, прекарва време с деца и едновременно с това изкарва прехраната си.

"Малка глава" с големи знания за успешни принцеси

След години, прекарани на детски партита и събития, през лятото на 2024 г. Рей започнала да споделя опита си в TikTok – с видеа, в които разкрива малките тайни на професията. Първият ѝ "вайръл" (вирусен) клип бил в образа на известна червенокоса морска принцеса, където с усмивка обяснявала как "мами децата" , за да не разберат, че не е истинската Ариел. Видеото събрало над 200 хиляди гледания. Следващото ѝ видео, в което с друга актриса показвали как да убедят децата, че са двете снежни сестри Ана и Елза от Арендел, вече стигнало до над 3 милиона гледания.

„Аз просто съм обсебена от това нещата да се случват по най-правилния начин. Имам в тази малка глава куп знания, които не вършат работа в никоя друга професия, но си казах – може би хората в TikTok ще искат да чуят какво знам", казва Габриела.

Тези знания включват най-фините детайли – жестовете, думите, израженията и дори позите, с които всяка принцеса трябва да се държи. Да не говорим за изключително важния детайл – перуката трябва да е поставена съвършено.

Но Рей настоява, че не се смята за по-добра от останалите актриси: „Всичко, което казвам, е защото съм правила същите глупости. Не е като да соча другите и да казвам: "Те са ужасни." Просто съм научила уроците си по трудния начин.“

Не подценявайте децата

Един от най-коварните моменти, споделя тя, е когато в залата върви филмът с героинята, която играе.

„Децата са умни. Помня веднъж, когато не сложих зелените лещи за Рапунцел. До мен имаше огромен плакат на героинята, и едно момиченце ме погледна, после плаката и каза: "Очите ти не са зелени." И си казах — добре, никога повече няма да го правя“, смее се тя.

Тогава импровизирала обяснение: че „магическият портал“, през който преминала, променил цвета на очите ѝ.

„Не знам дали ми повярва, но знам, че повече никога няма да подценя едно дете“, казва тя пред списание People.

Въпреки че видеата на Габриела Рей първоначално били насочени към други парти изпълнители, десетки нейни коментатори признават, че никога не са били „принцеси“, но не могат да спрат да гледат клиповете ѝ. Така Рей се озовала в сърцето на "PrincessTok" – общност в TikTok, която обединява парти принцеси, косплейъри и майстори на перуки от целия свят.

„Всички обичат Disney. Всички обичат принцесите. Всички са израснали с това“, казва тя, обяснявайки защо публиката ѝ е толкова отдадена.

Според нея хората търсят и носталгията, а и огромните ѝ костюми, пищните перуки и „драг“ грима просто няма как да не грабнат вниманието в безкрайния поток на приложението.

„Бях в един от най-тежките периоди в живота си, когато започнах да създавам съдържание, а TikTok наистина промени всичко за мен. Свързах се с толкова прекрасни хора, които ми казват, че видеата ми им помагат да се върнат към детското си аз“, признава тя.

Благодарение на приходите от платформата тя дори успяла да заведе приятелите си в Disney за първи път.

Когато бърза, Габриела може да се гримира и да сложи перуката си за 40 минути, но обикновено предпочита да отдели повече време: „Понякога ставам в 5:00 сутринта, въпреки че работата ми започва чак в 11:00, просто защото искам да стигна, когато няма никого – да се гримирам спокойно, да снимам и да се подготвя без бързане.“ „Децата правят всичко това да си заслужава. Те имат толкова кратък период в живота си, в който истински вярват в магията – и ми се струва, че става все по-кратък. Когато видя, че някое дете наистина вярва, че съм истинската принцеса, това е чиста магия за мен“, казва тя.

Разбира се, дори една принцеса си има хейтъри в TikTok.

Някои я критикуват, че е прекалено педантична в изискванията си, но тя е категорична: „Това е бизнес. Хората плащат, за да дойде при тях една принцеса. Те разчитат на теб да донесеш магията.“

Рей признава, че ѝ се налага дори да „разпринцеси“ себе си, когато се явява на актьорски кастинги: „Постоянно си напомням: "Не бъди принцеса. Бъди просто себе си, бъди естествена." Но, честно казано, това ме направи по-уверена актриса.“

Каква е тайната?

За всички, които мечтаят да бъдат парти принцеси, съветът ѝ е прост: вземете уроци по актьорско майсторство, за да се научите да говорите пред публика.

А що се отнася до това как заблуждава децата, тя разкрива тайната: „Ключът е да пренасочиш вниманието, когато децата започнат да задават прекалено много въпроси. Не се заплитайте в обяснения – колкото повече оправдания измисляш, толкова по-малко убедителна ставаш. Но трябва да познавате вселената на героинята си – детайлно."

А всичко останало – грим, коса, перуки – може да се научи. Само едно не подлежи на компромис.

„Уверете се, че наистина обичате да сте около деца“, предупреждава Габриела.