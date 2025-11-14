Защо все по-малко жени публикуват връзките си онлайн?

Всичките 33 хил. последователи на Тавана Мусвабури в Instagram може да смятат, че знаят всичко за живота ѝ, но повечето не знаят как изглежда партньорът ѝ. Може да има фини признаци, че има гадже, като например задната част на главата му или две чаши за вино на вечеря, но 24-годишната жена казва, че няма намерение да публикува лицето му.

„Просто съм момичешки кодирана“, казва Тавана. „Като жена, искаш да изглеждаш силна, сякаш „сама подготвих нещата“.“

Влиятелната жена е създала марка, която не включва гадже.

„Не искаш никоя част да изглежда сякаш е била подпомогната от мъж. Носи ми по-голямо удоволствие да кажа „Сама направих това“.“

И позицията ѝ няма да се промени скоро - дори тя и приятелят ѝ да стигнат до следващия етап, тя казва, че „един пръстен все още не ми е достатъчен, за да публикувам връзката си“.

Прословутата статия във Vogue

Тавана е една от многото жени, които не са склонни да покажат връзката си онлайн, а потребителите на социалните медии забелязват това.

До такава степен, че миналия месец британският Vogue публикува статия, озаглавена „Срамно ли е да имаш гадже сега?“, която вдъхнови публикации в TikTok и Instagram, задаващи същия въпрос.

В популярната статия писателката Шанте Джоузеф предполага, че е имало промяна в начина, по който хетеросексуалните жени представят връзките си онлайн, пишейки, че жените искат да се възползват от „социалните ползи“ от това да имат партньор, без да изглеждат „обсебени от гаджето си“.

Честото публикуване на партньора ви може да изглежда „отвратително“ и „културно неудачно“, пише Джоузеф.

В по-сериозно отношение тя казва, че да имаш гадже вече не се „счита за постижение“ и не се възприема като нещо, което те прави повече - или по-малко - жена по начина, по който може би е било някога. Тя вярва, че жените се колебаят да публикуват партньорите си заради „патриархата, в който живеем, и колко потискащ е той за жените“.

„Много жени казват, че е готино да имаш годеник. Готино е да имаш съпруг“, каза Джоузеф в предаването „Женският час“ по BBC Radio 4 в сряда. „Не е. Трябва да преоценим отношенията си с мъжете в този политически климат.“

„1000 души ме отписаха“

Стефани Йебоа, създател на съдържание и автор от Южен Лондон, каза пред британския Vogue, че съжалява, че е публикувала гаджето си в Instagram. А пред BBC News тя сподели, че е получила „изобилие от лични съобщения“ от хора, които ѝ казват, че са спрели да я следват, защото вече не могат да се асоциират със съдържанието ѝ, след като си е намерила гадже.

„Мисля, че онзи ден около 1000 души ме спряха да следват“, спомня си Йебоа.

Но тя казва, че разбира защо хората могат да намират съдържание, свързано с гаджето, за твърде много.

„Много съдържание, свързано с връзки, е банално - мисля, че хората просто се свиват сега, когато го видят.“

За хората, които печелят пари от социалните медии, непубликуването на нов партньор може да е въпрос на последователност, казва д-р Джилиън Брукс, доцент по инфлуенсъри и маркетинг в социалните медии в King's College London.

„Те продават отличителна естетика, отличителен вкус“, обяснява д-р Брукс. „Те се обслужват от много отдадена и отличителна аудитория, така че ако се отклонят от марката, объркват аудиторията си и хората просто ще ги напуснат.“

„Не искам да изглеждам зависима“

Но не само инфлуенсърите не искат да публикуват гаджетата си.

Мили е сгодена за партньора си от близо пет години, но 25-годишната казва, че се колебае да публикува годеника си в социалните медии.

„Не искам да изглеждам зависима от партньора си или че връзката ни е цялата ми личност“, обяснява тя. „Социалните медии създават много ограничен образ на човек. Когато става въпрос само за снимки и истории на мен и партньора ми, това създава образ на лека обсесия.“

„Връзките трябва да бъдат по-лични“

Шарлот е с партньора си от две години. 20-годишната казва, че избира да не публикува гаджето си в социалните медии по няколко причини. На естетическо ниво тя казва, че нямат много общи снимки, които би „сметнала за подходящи за Instagram“. Но освен това, тя вярва, че една връзка трябва да бъде „по-лична от приятелството“.

„Също така чувствам, че ако публикувам връзката си, това би било, за да кажа: „Вижте ме и моята перфектна връзка", което, за съжаление, не е така“, допълва тя.

Атера предпочита поверителността, затова дори не използва истинското си име. 21-годишната казва, че много от приятелите ѝ са същите и посочват „злото око“ като причина да не публикуват партньорите си.

„Злото око“ е свръхестествено вярване в проклятие, предавано чрез злонамерен поглед, обикновено вдъхновен от завист.

„Не бих го публикувала, за да предотвратя някой случайно да вложи ревността си, дори и да е неволна и подсъзнателна, като урок върху връзката ми“, казва Атера.

Тревогата зад публикуването на една снимка

Д-р Гуендолин Сейдман, социален психолог в Мичиганския държавен университет, изучава как хората общуват онлайн - с особен фокус върху романтичните връзки. Споделянето на такава лична част от живота ви онлайн понякога може да дойде... с тревожност - нещо, което Сейдман смята, че се дължи на страх от онлайн трайността.

„Хората не публикуват толкова много неща онлайн [сега]“, отбелязва д-р Сейдман, „и отчасти това е, че хората някак си осъзнават, че тези неща са вечни.

„Не можеш наистина да се отървеш от тях и затова е добре да си малко по-внимателен.“