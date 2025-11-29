Венера в Стрелец ви насърчава да освободите дивата си страна

Венера в Стрелец е нещо като хамелеон. В един момент е въплъщение на Лара Крофт, а в следващия – блясък на червения килим. Коя е истинската Венера в Стрелец? Отговорът е: и двете.

Венера в смелия и свободен знак Стрелец иска да изследва колкото се може повече преживявания. Тя вижда любовта като пътешествие и ни насърчава да освободим дивата си страна.

Свобода, казване на истината, оптимизъм и изоставяне на предпазливостта в полза на любопитството са теми на Венера в Стрелец. Тази Венера е свързана с големите любови. А те включват любовта към далечни места, хора и култури. Любовта към даден обект на обучение, към преживяване или дейност може да изпрати тази Венера напът към обучение или приключение – към непозната земя или далечна галактика.

Венера се присъединява към Слънцето и огнения Марс в Стрелец. И този цикъл продължава от 30 ноември до 24 декември. Тази Венера ще ни казва да поемем риск, да спрем да играем на сигурно и най-вече – да не приемаме нещата твърде сериозно. Но в същото време да се отдадем изцяло на честност, хумор и неподправена автентичност. Бъдете смели, диви и красиви с тази Венера.

А ето как този транзит ще се отрази на вашия зодиакален знак:

ОВЕН

Вашите хоризонти се разширяват и да, пътуването може да се появи. Любовта отново се превръща в приключение. И това може да е любовта към място или към темата, която прегръщате. Сърцето ви започва да бие – бум, бум, бум.

Необвързани? Забравете обичайния си „тип“. Може да бъдете влюбени в някой коренно различен. Вероятно защото ви предлага бягство от ежедневието или от любовния ви опит досега. Може би този човек кара нова страна от вас да бъде разгърната? Или е поел рисковете, за които сте се колебали? Това може дори да е човек, когото срещате и който се появява като приятел или учител. Който ви отваря възможности или пътища, които не сте обмисляли. Или сте се колебали да изследвате.

Късметът е на ваша страна сега. Преди всичко, тази Венера ви моли да поемете риск. И трябва да бъдете окуражени да направите точно това с управителя Марс и Слънцето също в Стрелец. Запитайте се какво точно ви спира? Какво бихте могли да спечелите? Какво е най-доброто, което може да се случи? Или сте твърде фиксирани върху потенциалните негативи, за да изследвате това? Сега е вашият шанс да направите крачка извън зоната си на комфорт към нещо по-голямо. Тази вдъхновяваща и освобождаваща визия за любовта. Ваша е да я изследвате.

ТЕЛЕЦ

Свободата е място. Така е и със страха. Вие избирате да произлезете от първото и да избягате от второто, сега вашият управител се мести в Стрелец и вашия осми дом. Огънят на самоувереността ви приветства на място, където интимността, страстта и уязвимостта съжителстват. Всъщност най-доброто емоционално мултикултурно обиталище (Стрелец управлява всичко мултикултурно).

Оставете този стар емоционален багаж зад гърба си. Венера тук иска да пътувате леко. Или поне – с рационализиран комплект дизайнерски багаж. Всички имаме багаж. Важно е какво правим по въпроса.

Вашата чувственост и сексуално самочувствие се завръщат под тази Венера, ако това е било засегнато. Тази Венера може също да доведе до големи решения, свързани с партньорства или дори финансови въпроси. Може да решите да се обвържете по-сериозно, да заживеете с половинката, да се сгодите или ожените например. Вие и вашият партньор можете да поемете нови, съвместни финансови ангажименти – заем или ипотека, да решите да създадете семейство или да се преместите в нов дом. Преговорите, плащанията и споразуменията, които са били в застой по време на ретроградния Меркурий, са финализирани. Но имайте предвид, че елементът на казване на истината на тази Венера означава, че ако нещо вече не работи за вас, сега ще трябва да го заявите. Но независимо от всичко, истината е вашата суперсила – и споделянето ѝ е акт на любов, независимо каква форма приема.

