Джеси Джей отрече слухове, че обижда Чанинг Тейтъм в песен

Джеси Джей отрече слуховете, че обижда бившият си Чанинг Тейтъм в една от новите си песни.

37-годишната певица скоро издаде новия си албум "Don't Tease Me With A Good Time". И феновете започнаха да смятат, че една от песните в него, "Threw It Awat", е посветена на 45-годишния актьор.

В парчето се пее: "Не смей да пренаписваш историята. Аз съм красавицата, ти си звярът". Но сега изпълнителката каза, че песента не е написана за Чанинг.

Двамата са се разделили по приятелски начин и тя продължава да го уважава.

"Threw It Away НЕ е за Чанинг Тейтъм. НИКОГА не съм казвала, че е за него. Причината, поради която казвам това, е, защото знам, че ако беше обратното, той също щеше да поправи слуховете. Никога не бих искала неговата красива дъщеря някога да прочете нещо от това или да ѝ кажат за това, и да си мисли, че съм казала тези неща за баща ѝ. Не е честно. Чанинг и аз прекратихме връзката си в страхотни отношения и аз не изпитвам нищо друго, освен уважение - към него, той никога не е бил звяр с мен", написа Джей в Instagram Stories.

