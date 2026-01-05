Вечеря за 20 минути? Вижте 7 бързи рецепти

Когато вечерната ви програма е натоварена и не искате да прибягвате до храна за вкъщи или замразени ястия, наличието на набор от бързи и здравословни рецепти за вечеря може да ви спаси в забързаното ежедневие. Експертите казват, че много питателни ястия, приготвени в един тиган или тенджера, могат да бъдат сервирани на масата за 20 минути или по-малко.
За жените, които се опитват да съвместяват кариера, семейство и лично здраве, тези бързи идеи за вечеря помагат да се придържате към плана си, без да жертвате хранителната стойност или вкуса.
Ето и 7 рецепти за вечеря под 20 минути за натоварените дни през седмицата:
1. Пилешко с лимон, копър и зелен фасул
Съставки (за 2 порции):
- 2 пилешки гърди без кожа
- 1 супена лъжица зехтин
- Кора + сок от ½ лимон
- ½ чаена лъжичка сушен копър или 1 супена лъжица пресен копър, нарязан
- 250 г зелен фасул, почистен
- 2 скилидки чесън, нарязани на ситно
- Сол и пипер на вкус
Приблизителни калории на порция: около 380-420 ккал.
Начин на приготвяне:
- Подправете пилешкото месо със сол, пипер и лимонова кора.
- Загрейте зехтина в тиган на средно-висока температура.
- Гответе пилешкото месо около 4-5 минути от всяка страна, докато стане златисто и се сготви. Извадете и оставете да почине.
- В същия тиган добавете чесъна и зеления фасул.
- Задушете за около 3-4 минути, докато фасулът стане яркозелен и хрупкав.
- Върнете пилешкото месо, полейте всичко с лимонов сок, поръсете с копър и загрейте за 1 минута. Сервирайте веднага.
Източник: 7 рецепти за вечеря под 20 минути