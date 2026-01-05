IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 127

Вечеря за 20 минути? Вижте 7 бързи рецепти

И са вкусни

05.01.2026 | 02:00 ч. Обновена: 05.01.2026 | 21:50 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Когато вечерната ви програма е натоварена и не искате да прибягвате до храна за вкъщи или замразени ястия, наличието на набор от бързи и здравословни рецепти за вечеря може да ви спаси в забързаното ежедневие. Експертите казват, че много питателни ястия, приготвени в един тиган или тенджера, могат да бъдат сервирани на масата за 20 минути или по-малко. 

За жените, които се опитват да съвместяват кариера, семейство и лично здраве, тези бързи идеи за вечеря помагат да се придържате към плана си, без да жертвате хранителната стойност или вкуса.

Ето и 7 рецепти за вечеря под 20 минути за натоварените дни през седмицата: 

1. Пилешко с лимон, копър и зелен фасул

Съставки (за 2 порции):

  • 2 пилешки гърди без кожа
  • 1 супена лъжица зехтин
  • Кора + сок от ½ лимон
  • ½ чаена лъжичка сушен копър или 1 супена лъжица пресен копър, нарязан
  • 250 г зелен фасул, почистен
  • 2 скилидки чесън, нарязани на ситно
  • Сол и пипер на вкус

Приблизителни калории на порция: около 380-420 ккал.

Начин на приготвяне:

  1. Подправете пилешкото месо със сол, пипер и лимонова кора.
  2. Загрейте зехтина в тиган на средно-висока температура.
  3. Гответе пилешкото месо около 4-5 минути от всяка страна, докато стане златисто и се сготви. Извадете и оставете да почине.
  4. В същия тиган добавете чесъна и зеления фасул.
  5. Задушете за около 3-4 минути, докато фасулът стане яркозелен и хрупкав.
  6. Върнете пилешкото месо, полейте всичко с лимонов сок, поръсете с копър и загрейте за 1 минута. Сервирайте веднага.

Източник: 7 рецепти за вечеря под 20 минути

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

рецепти полезни храни вечеря
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem