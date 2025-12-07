Бургунди и бордо – най-актуалната тенденция за сезон есен-зима 2025

Тази зима бордото или наситеният бургунди, напомнящ едновременно за старо червено вино и сладостта на горските плодове – се превръща в тотален must-have. Модният подиум, червеният килим, както и ежедневната street мода крещят само едно – бордото е новото черно!

Този нюанс неслучайно е абсолютен хит: елегантен, но и дързък, топъл, но подходящ за изчистени минималистични визии, класически, но модерен. Бордото притежава онзи особен блясък, който придава шик дори на най-обикновения тоалет. През зимата, когато цветовете са по-приглушени, бургунди разкрива пълната си дълбочина, придавайки на облеклото текстура, характер и емоция.

Съвсем логично, именно този нюанс се превърна в една от най-предпочитаните тенденции за маникюр през студените месеци. Бордото изглежда еднакво добре върху къси и дълги нокти, матирани или гланцирани, и придава изисканост, красота и сексапил.

Бордо или бургунди на модния подиум

Модните ревюта за сезон есен-зима 2025-2026 представиха бургунди и бордо в целия им блясък. От дълги кашмирени палта, плетени пуловери, ефирни рокли, до дръзки аутфити от кожа.

Дизайнерите поставиха бордото в центъра на зимния гардероб, представяйки го като не просто цвят, а като настроение – уверено, топло и подходящо за градския стил.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg