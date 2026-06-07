7 идеи за освежаване на двора и терасата преди началото на лятото

С настъпването на по-топлите дни идва и моментът да обърнем внимание на външното пространство у дома. Дворът и терасата могат лесно да се превърнат в любимо място за почивка, стига да им отделим малко време и грижа преди началото на лятото.

Не са нужни голям ремонт или сериозни инвестиции, за да постигнете освежаващ ефект. С няколко практични промени и малко внимание към детайлите можете да създадете уютна атмосфера, в която да се наслаждавате на топлите дни.

В следващите редове ще откриете 7 лесни трика, с които да преобразите двора или терасата си и да ги подготвите за летния сезон.

1. Проверете пръскачките и басейна

Ако имате напоителна или система от пръскачки, сега е моментът да я тествате. Откриването на проблеми преди настъпването на жегата значително ще улесни живота ви, особено ако имате трева или планирате да добавите нови растения.

И ако имате басейн (късметлии сте!), уверете се, че нивото на хлор е точно толкова, колкото трябва да бъде, и че няма сериозни проблеми, тъй като ремонтите могат да ви костват доста. Може дори да потърсите помощ от професионалист, за да си спестите време и нерви.

2. Почистете грила и проверете горивото

Почистете грила си основно и сменете всички износени четки. Ако имате газов грил, проверете нивата на пропан и сменете резервоара с нов, ако е необходимо. За скари на дървени въглища е добра идея да вземете чисто гориво, за да сте готови за събиранията в двора с приятели.

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Източник: Tialoto.bg