"Битка след битка" с Ди Каприо и Шон Пен с 9 номинации за "Златен глобус"

"Битка след битка", сочен като безапелационен фаворит за предстоящия сезон на филмовите награди, може спокойно да се прекръсти на "Награда след награда".

През последната седмица филмът на Пол Томас Андерсън подреди в колекцията си пет приза на National Board of Review - включително за най-добър филм, режисура и водещ актьор, две от Нюйоркските филмови критици (най-добър филм и поддържаща мъжка роля), две от Лосанжелиските филмови критици (най-добър филм и режисьор) и 16 номинации за наградите "Изборът на критиците".

Той доминира и обявените вчера следобед номинации за 83-ите награди "Златен глобус". Филмът, класифициран в раздел Комедия/мюзикъл, спечели 9. Той води в категориите за най-добър филм - комедия или мюзикъл, режисура, водещ актьор (Леонардо ди Каприо) и актриса (дебютантката Чейс Инфинити), както и номинации за второстепенните роли на Бенисио дел Торо, Шон Пен и Теяна Тейлър.

"Битка след битка" е номиниран също за най-добър сценарий, чийто автор е П. Т. Андерсън, и за музиката на Джони Грийнуд от "Рейдиохед".

Изненадващо втори в надпреварата е филм на норвежки език. Това е "Сантиментална стойност", носител на Голямата награда от Кан т.г. Лентата на Йоаким Триер печели 8 номинации, като също ще се състезава за най-добър филм (но в раздела Драма), режисура, сценарий, водеща женска роля на Ренате Райнсве, водеща мъжка роля на Стелан Скарсгард, две номинации за второстепенна женска роля - Ел Фанинг и Инга Лилеас, и най-добър чуждоезичен филм.

С седем номинации следва "Грешници". Филмът на Райън Куглър, един от най-харесваните в САЩ, е поставен в категорията за Драма и така няма да представлява пряка конкуренция на "Битка след битка". В "леката категория" филмът на П. Т. Андерсън ще си оспорва "глобуса" с "Бугония" на Йоргос Лантимос, "Без конкуренция" на корееца Пак Чан-Ук, два филма на Ричард Линклейтър - "Синя луна" и "Новата вълна", и "Върховния Марти".

При драмите "Сантиментална стойност" и "Грешници" ще влязат в надпревара с "Хамнет" на Клои Жао, "Обикновен инцидент" на Джафар Панахи, "Франкенщайн" на Гийермо дел Торо и бразилският "Тайният агент". "Хамнет" има общо шест номинации, "Франкенщайн" - пет, а носителят на тазгодишната "Златна палма" - четири.

В телевизионните категории, които са неразделна част от "Златните глобуси", "Белият лотос" води с шест номинации: за най-добър драматичен сериал и съответни актьорски поощрения за Кари Куун, Паркър Поузи, Ейми Лу Ууд, Уолтън Гогинс и Джейсън Айзъкс. При литимитираните сериали "Юношество" на Netflix е с пет, а "Разделение" и "Само убийства в сградата" имат по 4.

Наградите ще бъдат връчени на 11 януари догодина, а водеща за втори пореден път ще бъде Ники Глейзър.

"Златен глобус", важна спирка по пътя към "Оскарите" и едно от най-горещите партита в холивудския награден сезон, през 2024 г. се завърна в тв ефира след бурен период на скандали.

Гласуването за 97-ите номинации "Оскар" от членовете на американската киноакадемия започва след дни. Самите номинации ще бъдат обявени публично на 22 януари, а церемонията по връчването на наградите е на 16 март.