Съвети за поддръжка на градински мебели от дърво

Пролетта и лятото ни карат да прекарваме повече време навън. Градината, верандата или дори малкият балкон се превръщат в място за почивка, сутрешно кафе и вечери с приятели. А мебелите от естествено дърво създават уют и топлина, които трудно могат да се заменят.

Дървените градински мебели са класически избор. Те са красиви, стабилни и придават естествен стил на всяко външно пространство. В същото време обаче са изложени на слънце, дъжд, влага и резки температурни промени. Затова се нуждаят от редовна и правилна поддръжка.

За да запазите красивия им вид и здравината им за дълго време, експертите от BAUHAUS споделят няколко практични съвета за грижа и поддръжка.

Редовно почистване – първата стъпка към дългия живот на мебелите

Преди да нанесете защитни препарати, почистете мебелите добре.

Прахът, прашецът и падналите листа задържат влага и създават условия за поява на плесен и увреждане на дървото.

Използвайте мека четка или кърпа, топла вода и неутрален сапун. Подходящ е и специален препарат за дървени повърхности. Избягвайте агресивни химикали и белина, защото могат да повредят покритието.

След почистване подсушете мебелите с мека кърпа и ги оставете на проветриво и слънчево място, за да изсъхнат напълно.

Важно: Не използвайте водоструйка с високо налягане. Силната струя може да повреди повърхността, да разцепи влакната на дървото и да направи мебелите по-податливи на гниене.

Шлифоване за премахване на несъвършенствата

Ако дървените столове или масата са стояли няколко сезона навън без поддръжка, повърхността им може да стане груба и да загуби естествения си цвят. В такъв случай фината шкурка е добро решение.

Шлифовайте леко по посока на дървесните влакна. Така ще премахнете повредения горен слой, ще изгладите повърхността и ще подготвите дървото за последваща защита.

След шлифоването почистете добре праха с леко влажна кърпа и оставете мебелите да изсъхнат напълно.

Подхранване с масло и лакиране

Дървото е естествен материал, който изсъхва под въздействието на слънцето и UV лъчите. Без подходяща грижа то може да се напука и да загуби красивия си вид.

Затова е важно периодично да подхранвате и защитавате повърхността:

● Масло за дърво или тиково масло – Този вариант е подходящ за твърди и екзотични дървесини като тик, евкалипт и акация. Маслото попива в дълбочина, запазва естествената текстура и предпазва дървото от изсушаване. Препоръчително е да го нанасяте веднъж или два пъти годишно.

● Лакове и лазурни лакове за външна употреба – Лаковете образуват защитен слой срещу влага, дъжд и UV лъчи. Лазурният лак е особено подходящ за външни мебели, защото позволява на дървото да „диша“ и намалява риска от лющене.

Ако искате да инвестирате в мебели, които остаряват красиво и са естествено устойчиви на вредители и влага, правилният избор на дървесина в началото спестява много усилия при последващата поддръжка.

Защита по време на бури и зимния сезон

Дори най-добре обработеното дърво не трябва да бъде подлагано на екстремни условия.

За целта следвайте тези съвети:

● Използвайте покривала – Когато очаквате продължителни валежи или отсъствате за по-дълго време, покривайте мебелите с дишащи и водоустойчиви покривала. Избягвайте обикновения найлон, защото задържа влага и създава условия за поява на мухъл.

● Правилно съхранение през зимата – През студените месеци прибирайте масите и столовете в сухо и проветриво помещение, например гараж, мазе или остъклена тераса. Не ги оставяйте в помещения с много сух и силно затоплен въздух, защото това може да доведе до свиване и напукване на дървото.

Поддръжката на дървените градински мебели не изисква много усилия, но помага да запазите красивия им вид и здравината им за дълго време. Редовното почистване, подхранването с масло или лак и правилното съхранение през зимата значително удължават живота на мебелите.

