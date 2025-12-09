Джон Сина се нуждае само от одобрението на съпругата си

Джон Сина говори откровено за връзката със съпругата си Шей Шариатзаде.

В ексклузивен нов клип, споделен с People, звездата от WWE сяда за разговор със спортния журналист Том Риналди, за да говори за живота и кариерата си, докато се подготвя за предстоящото си оттегляне от професионалната кеч сцена.

Сина, който е на 48 години, ще се изправи срещу бившия световен шампион на WWE Гюнтер на 13 декември в Saturday Night Main Event на WWE, излъчван по Peacock - мач, за който рекордният 17-кратен шампион отдавна казва, че ще бъде последният в кариерата му.

В клипа от разговора Риналди го пита чие одобрение търси на този етап от впечатляващата си кариера.

"Отговорът се е променял през годините, но чие одобрение е важно за мен днес? Определено минавам първо през жена ми за одобрение, защото тя е моят партньор. Тя е човекът. Така че - тя, и само тя", казва Сина.

Сина и 36-годишната Шариатзаде са женени от 2020 г., след като за първи път бяха свързани публично през октомври 2019 г., когато дебютираха на червения килим на премиерата на филма му "Не си играй с огъня" ("Playing with Fire"). Професионалистът, превърнал се в кино звезда, се запознава с родената в Иран инженерка по време на снимките във Ванкувър, Британска Колумбия.

Звездата от "Argylle" разказа пред Хауърд Стърн през 2024 г., че се е запознал с Шариатзаде на парти за Супербоул, когато нейна приятелка се приближила до групата му и го помолила за снимка.

"Направих си снимка с нея, а после тя доведе бъдещата ми съпруга - имаме първата ни снимка, където тя е все още само фен, която виси гордо там, където си държим шапките. Уникално е. Поисках ѝ номера и тя ми го даде. Не чаках два дни или подобно. Напуснах ресторанта и на път за вкъщи написах: "Беше много приятно да се запознаем, прекрасна си, бих искал да те опозная. Ако имаш време скоро, аз ще намеря време за теб." А тя: "Искаш ли да излезем този уикенд?" Аз: "Разбира се", спомня си Сина, цитиран от People.