Нищо не може да се сравни с коледните базари, предлагащи така необходимата доза празнично великолепие през декември. Има ли друго място, където е приемливо да се разхождате с пълна чаша греяно вино в едната ръка и вкусно ястие или десерт в другата, докато харчите цялата си заплата за ръчно изработени украшения и позирате за снимки с Дядо Коледа? Отговорът, можем уверено да кажем, е „Не“.

Ако имате свободно време, малко останали почивни дни и желание за приключение, посещението на европейски коледен базар е точно това, което може да ви изведе за кратко от реалността и да ви пренесе в магията на Коледа преди самия празник. Да забравите за малко за натоварените графици, ястията, които да приготвите за празника и срещите със семейството, които невинаги протичат по план.

Коледните базари се разпространиха в цял свят, а Европа е сърцето им. Колкото и да ни се иска да обиколим всички, задачата е непосилна. Но пък можем да си изберем един тази година, друг за следващата и така нататък. А за да ви е много по-лесно в избора, ние съставихме кратък списък с най-добрите коледни базари в Европа (по наше мнение), които да добавите в плановете си за пътуване за тази или следващите години.

Най-добрите коледни базари в Европа

Дрезден, Германия

Естествено, началната точка на коледния ни маршрут е Германия. В края на краищата това е родното място на коледния базар, като дрезденският Striezelmarkt за първи път възниква още през 1434 година. Той се провежда ежегодно на площад Алтмаркт, украсен с извисяваща се коледна пирамида. През целия сезон Дрезден оживява с театрални представления, изложби и още празнични удоволствия. Това е вълшебно преживяване, което не бива да се пропуска, и често е избиран за най-добрия коледен базар в немскоезичните страни.

