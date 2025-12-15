Ейми Шумър и съпругът ѝ се развеждат

Комедийната актриса Ейми Шумър обяви, че тя и съпругът ѝ, готвачът Крис Фишър, се развеждат след седем години брак. Звездата от "Тотал щета" ("Trainwreck") написа в публикация в социалните мрежи в петък, придружена от снимка на двамата в метрото, че са взели трудното решение да се разделят и че ще продължат да се фокусират върху отглеждането на сина си, който е на 6 години.

"По взаимно съгласие, с много любов и уважение. Семейство завинаги", написа тя.

44-годишната Шумър и Фишър, на 45 години, са женени от февруари 2018 г. и посрещнаха сина си през следващата година.

В същата публикация в Instagram Шумър се пошегува, че раздялата не е "защото съм свалила няколко килограма", нито защото Фишър е "награждаван готвач, който все още може да си хване някое горещо гадже".

Фишър е носител на наградата "James Beard" в категорията "American Cooking" за книгата си от 2015 г. "Beetlebung Farm Cookbook: A Year of Cooking on Martha's Vineyard".

Двамата се появиха заедно и в риалити предаването на Food Network "Ейми Шумър се учи да готви" ("Amy Schumer Learns to Cook"), излъчено по време на пандемията от COVID-19, пише People. Те споделиха екран и в документалната поредица "В очакване на Ейми" ("Expecting Amy"), която проследяваше трудната бременност на Шумър - актрисата открито е говорила за борбата си с ендометриоза.

Шумър е позната още с шоуто със скечове "Inside Amy Schumer", филма от 2015 г. "Тотал щета" ("Trainwreck") и продукцията от 2018 г. "Диагноза: Секси!" ("I Feel Pretty"). Тя е и автор, режисьор и изпълнител на главната роля в ситкома "Живот и Бет" ("Life & Beth").

Няколко известни приятели на Шумър изразиха подкрепата си в коментари под публикацията ѝ.

Актрисата София Буш написа, че разводът "е адски труден и без това целият свят да го наблюдава".

"Така че, когато светът гледа, ще кажа само: бъди изключително нежна към себе си", посъветва я тя.

От своя страна телевизионната водеща Гейл Кинг коментира: "Ейми, минавала съм през това - никога не е лесно. Само ти можеш да направиш такова съобщение с хумор и любов".