10 поведения, които правят една жена наистина желана от мъжете

Всички знаем, че има някои хитри техники да привлечем интереса на даден мъж, но фините неща, които можем да направим, за да го накараме да ни желае повече, са също толкова важни и понякога са по-интригуващи. Както се казва в поговорката „По-малкото е повече“, понякога малко нежно убеждаване, мистерия или флирт могат да накарат ума, тялото и сърцето да жадуват за много повече.

Това може да даде на мъжа възможност да изгради повече чувства към въпросната жена. Може също така да даде възможност на самата нея да реши как се чувства към него. А и създаването на напрежение е вълнуващо, в края на краищата.

Ето и 10-те редки поведения, които правят една жена наистина желана от мъжете:

1. Тя не разказва цялата си история

Жената може да разкаже пикантна история или да опише провокативен момент, който може би е имала преди, но само до известна степен. Когато мъжът иска да научи повече от тази нейна история, тя казва, че сега не е моментът да разкрива всичко, но че един ден ще го направи. Така го кара да чака и не издава кулминацията на своята история. Това ще държи ума му зает с нея доста повече. Той ще бъде много заинтригуван.

2. Оставя го да я преследва

Има жени, които не си играят игрички с мъжете, но ги оставят да ги преследват. Те казват „да“ на поканата за среща, но не и ако мъжът го направи в последния момент или твърде прибързано. Този тип жена иска мъжът да си мисли, че тя си е имала други планове за вечерта и не е толкова леснодостъпна. Ако мъжът е джентълмен и поиска да си уговорят среща за след няколко дни, тя показва интерес и го оставя да води танца, поне засега. Това прави мъжа ангажиран и показва, че жената няма просто да зареже всичко заради него.

