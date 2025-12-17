Мадона и Гай Ричи се събраха за първи път близо 20 години след трудния им развод

Мадона и Гай Ричи се събраха отново за първи път от близо 20 години след развода си, за да подкрепят художествената изложба на сина си Роко.

Бившите съпрузи позираха заедно с 25-годишния Роко в петък, 12 декември, пред неговите произведения на изкуството за изложбата му „Talk is Cheap“ в Лондон.

Роко публикува снимката в Instagram в понеделник и благодари емоционално на двамата си родители, че са се обединили в негова подкрепа, въпреки дългата си вражда.

"Очевидно е защо някои хора може да ме съдят, не ги виня. Гордея се обаче, че съм това, което съм, но съм още по-горд, че и двамата ми родители са заедно тук и ме подкрепят", написа той, намеквайки че хората смятат, че успехът му се дължи на знаменитите му родители.

Източник: Tialoto.bg