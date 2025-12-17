IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мадона и Гай Ричи се събраха за първи път близо 20 години след трудния им развод

Бившите съпрузи дълги години бяха в обтегнати отношения, водеха дела, но явно лошото е забравено

17.12.2025 | 22:17 ч. 1
Снимка: Getty Images

Мадона и Гай Ричи се събраха отново за първи път от близо 20 години след развода си, за да подкрепят художествената изложба на сина си Роко.

Бившите съпрузи позираха заедно с 25-годишния Роко в петък, 12 декември, пред неговите произведения на изкуството за изложбата му „Talk is Cheap“ в Лондон.

Роко публикува снимката в Instagram в понеделник и благодари емоционално на двамата си родители, че са се обединили в негова подкрепа, въпреки дългата си вражда.

"Очевидно е защо някои хора може да ме съдят, не ги виня. Гордея се обаче, че съм това, което съм, но съм още по-горд, че и двамата ми родители са заедно тук и ме подкрепят", написа той, намеквайки че хората смятат, че успехът му се дължи на знаменитите му родители.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Гай Ричи
Новини
