4 зодии ще усетят истинска свобода по време на новолунието в Стрелец

Свободата и освобождаването идват по-лесно през сезона на Стрелец, когато смелостта на Стрелеца насърчава колектива да търси истината, да разширява знанията си и да придобива по-дълбоко разбиране за това какво означава да си човек. Тази година вярванията и ценностите ще бъдат предизвикани, светогледите ще бъдат разбити и много нови възможности за истинска промяна ще бъдат достъпни за тези, които желаят да окажат революционно въздействие.

Тъй като Стрелец предпочита да мисли глобално, няма ограничение за възможностите, до които можем да достигнем, ако сме готови да погледнем отвъд културните, религиозните и социално-политическите различия и да създадем ефект на домино, който може да се отразява години наред.

Новолунията винаги показват ново начало в определена глава от живота ни и в зависимост от това къде се намира Стрелец във вашата карта, може да бъдете по-засегнати от тази лунна фаза, отколкото други. Предстоящото новолуние се пада на 19 декември, така че е вероятно да усетите вълнението от нещо ново, което се случва: в сърцето ви, дома ви или общността ви.

Кои зодиакални знаци могат да очакват най-голяма вътрешна или външна промяна? Това са четирите подвижни (мутабилни) знака. А ето и кои зодии ще изпитат чувство на свобода по време на новолунието в Стрелец:

Близнаци

С новолунието, което дава началото на нова глава във вашия седми дом, можете да очаквате големи неща във връзката си: предложение за по-сериозно обвързване, може би, за тези от вас, които са в щастливи романтични отношения, или дори празничен годеж. Каквото и да се случи, вероятно ще бъде публично, привличайки повече внимание както към вас, така и към любимия човек. Възползвайте се от възможността да празнувате и игнорирайте критиките. Все още ли сте необвързани? Може да не сте до началото на празниците.

