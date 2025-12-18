IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Синът на Нели и Ашанти вече е проходил

Момчето се роди през 2024 г.

18.12.2025 | 00:25 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Нели разкри, че синът им с Ашанти вече ходи и "тероризира".

51-годишният рапър и 45-годишната певица посрещнаха първото си общо дете през юли 2024 г. То е момче и носи името Карим.

"Той тероризира. Той ходи. Той мисли, че е толкова голямо момче. Той просто обича да дърпа всичко... Той взима куфара и той просто иска да го влачи с колелата", коментира Нели пред "Extra".

Рапърът издаде още, че е развълнуван за празничния сезон. Той ще може да прекара повече време със семейството си.

