Синът на Нели и Ашанти вече е проходил

Нели разкри, че синът им с Ашанти вече ходи и "тероризира".

51-годишният рапър и 45-годишната певица посрещнаха първото си общо дете през юли 2024 г. То е момче и носи името Карим.

"Той тероризира. Той ходи. Той мисли, че е толкова голямо момче. Той просто обича да дърпа всичко... Той взима куфара и той просто иска да го влачи с колелата", коментира Нели пред "Extra".

Рапърът издаде още, че е развълнуван за празничния сезон. Той ще може да прекара повече време със семейството си.

