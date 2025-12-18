Хайди Клум и 20-годишният ѝ син от Сийл - Хенри - красят корицата на модно списание

Хайди Клум е готова да споделя светлината на прожекторите.

52-годишната супермоделка е на корицата на новия брой на немското издание на Elle заедно с 20-годишния си син Хенри Самюъл, позирайки в първата си съвместна фотосесия за списание.

Заснети от легендарния фотограф Ранкин, дуетът майка-син разказва за кариерните си пътища, семейната мъдрост и развиващата се модна индустрия в придружаващото интервю.

20-годишният Хенри Самюъл, който е най-големият син на Хайди и бившия ѝ съпруг Сийл, дебютира на модния подиум по-рано тази година, откривайки ревюто на висша мода на Lena Erziak на Седмицата на модата в Париж през януари и носейки драматичен черен костюм без гръб.

Корицата на Elle Germany е най-новото модно постижение на Самюъл след успешна година, в която се опитва да се наложи като модел, подобно на майка си и сестра си Лени. Неотдавна той подписа договор с NEXT Management, за да гони кариера в модата и развлеченията.

„Кой е този красив мъж до мен?“, написа Клум в Instagram. „Мога ли да ви представя моя умен, забавен, мил и любящ син @henryguenthersamuel Толкова се гордея с теб! Обичам те.“

Източник: Tialoto.bg