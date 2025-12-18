Епъл - копие на майка си Гуинет Полтроу

След като през миналата седмица в Лос Анджелис Гуинет Полтроу присъства на премиерата на филма, в който участва "Marty Supreme" със сина си Моузес, през тази седмица тя пък се появи с дъщеря си Епъл на премиерата в Ню Йорк.
И за пореден път се видя, че двете дами са като 2 капки вода.
53-годишната актриса често е поствала снимки с дъщеря си в социалните мрежи и феновете редовно отбелязват приликата между двете.
На събитието тя отново си пролича.
И двете бяха с дълги официални черни рокли. 21-годишната Епъл беше с вдигната коса на кок, а Гуинет с пуснатата си руса коса.
Много потребители на социалните мрежи отбелязват, че Епъл изглежда точно така, както е изглеждала майка ѝ в ранните години от кариерата си - през 90-те.
Това се случи Dnes