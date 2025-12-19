13 дни преди еврото: Отиде си легендата Кина Двулевката

По ирония на съдбата 13 дни преди смяната на лева с еврото на 81-годишна възраст почина Кина Гърбова – единствената жена от народа, отпечатана на българска банкнота в масово обращение.

Кина Двулевката, както беше известна в цяла България, е издъхнала след кратко боледуване в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

Лекарите са се борили до последно за живота й, наложило се вливания на кръв, за което веднага се намерили и кръводарители, съобщи кметът на Сухиндол инж. Пламен Чернев, който до последно е поддържал връзка със своята съгражданка и с лекарския екип.

Кина Гърбова е може би най-известната сухиндолка. Образът й беше запечатан цели 34 години на двулевовата банкнота, която е в обращение от 1962 до 1996 година.

Заради огромната си популярност тя беше обявена и за почетен гражданин на Сухиндол, припомня великотърновското издание „Борба“.

Втората жена на българска банкнота е лясковчанката Софка Кочева, която се появява на купюрата от 100 лв., емисия 1951 г. Сюжетите и на двете банкноти представят Кина и Софка като гроздоберачки. Това е част от модерната за 50-те, 60-те години тенденция върху българските левове да се представят отрудени хора от сферата на промишлеността и селското стопанство.