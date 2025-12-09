БНБ с извънредно работно време за продажба на евромонети

Българската народна банка ще работи извънредно в две поредни съботи – 13 и 20 декември 2025 г., а причината е силния интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна преди

В централната сграда на БНБ в София (пл. "Княз Александър I“ № 1) касите ще предлагат единствено стартови комплекти, съобщава БНТ.

В Касовия център на БНБ в столичния квартал “Полигона“ (ул. “Михаил Тенев“ № 10) ще се извършват две операции: продажба на стартови комплекти и размяна на монети и банкноти в левове.

Свързани статии Опашка пред БНБ за стартовите комплекти с български евромонети СНИМКИ

От БНБ напомнят, че стартовите комплекти са предназначени за граждани и че извънредната организация цели да улесни хората в подготовката им за преминаването към общата европейска валута.