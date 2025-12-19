Модни тенденции за зимата

Зимата дойде! А с настъпването на всеки нов сезон, винаги идват и нови тенденции в света на модата. Какви тоалети, аксесоари и цветове да носите, за да сте елегантни и да правите впечатление? Ето модните тенденции тази зима, според британското издание на "Cosmopolitan".

Военно яке

През зимата постоянно носим якета, а един много интересен модел се завръща на подиума сега. Става дума за якетата във военен стил. Те са функционални, не са крещящи или ексцентрични, фокусът е върху защитата от студа и устойчивостта им. Обикновено са в един цвят, изчистени и строги модели, като по тях може да има доста златисти или сребристи копчета. Обикновено по тях има емблема, може и еполет - украса на рамото или отличителен знак. Тези якета се комбинират перфектно със спортни блузи, суичери, широки дънки, панталони с висока талия.

Моряшки шапки

Вероятно сте изненадани. Сигурно си мислите, че те са по-подходящи за лятото или се носят само като част от костюм за Хелоуин. Но явно това е зимата на смелите тенденции. Така че - моряшките шапки стават абсолютен хит сега. Те бяха модерни и в десетилетието 2010-2019, така че има лека носталгия, когато говорим за тази тенденция. Естествено, има подходящи зимни разновидности - по-плътни шапки, такива в розово, сиво, зелено, а не само в моряшки цветове. Важното е да са с формата на моряшка шапка. С тях придобивате закалчива и сладка визия. Комбинират се чудесно с пуловер на райета, овърсайз блейзър, бели топове, широки дънки и т.н.

