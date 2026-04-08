Балабанов убеден: ИТН ще бъде в 52-ия парламент

]Мрежи от фалшиви профили предизборно разпространяват постове на ИТН в социалните мрежи.

Хибридните атаки

"Когато се заговори за хибридни атаки, е хубаво да сме с наострен поглед всички, които сме потърпевши от евентуални такива. Спомняте си, че в Румъния преди изборите миналата година платформите обърнаха вота, по-специално TikTok. Тежкото лицемерие в момента е, че героите, които се явяват в защитници и пазители на вота, са от ПП-ДБ. Служебният кабинет е техен в момента, това е техният министър-председател, той им беше шеф на ПГ в парламента. Забравиха ли за тролските ферми, които отдавна са се превърнали в бизнес отдавна, забравиха всички елфи в социалните мрежи, които ги обслужват", попита кандидатът за депутат от "Има такъв народ" Станислав Балабанов в студиото на "Денят ON AIR".

Той заяви, че му е "писнало от хибридни атаки чрез тролски ферми" и групи в социалните мрежи с имена, близки до една конкретна политическа формация.

"Те правят всичко възможно да се очерни личността на противника. Това рано или късно трябва да спре. Лицемер като Гюров и това правителство не трябва да се обаждат въобще. Не вярвам в честността на вота. Аз бях човекът, който заедно с нашата парламентарна група инициира изслушване на служебния министър на електронното управление. Основах се на проверими факти, според които начело на електронното управление е човек, който е съдружник на един от спонсорите на "Да, България", допълни Балабанов в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Мечтата на Асен Василев се сбъдна - тяхното МВР ще организира изборите.

Най-страшното за тях е, че Андрей Гюров е нелегитимен и това го каза главният юрист на Европейския съд. И ако това становище се потвърди, означава, че можем да оспорваме всяко решение на този служебен кабинет пред КС, включително и изборите. Аз като инициатор на машинното гласуване ви уверявам, че ще гласувам на хартия. Преди няколко дни социологът Кольо Колев каза как изглежда социологията у нас - този, който плаща, поръчва музиката. Той даде и примери", подчерта гостът.

Балабанов поясни, че не вярва на българските социолози, а вярва на мнението на хората.

"Хората ще трябва да избират между нормалното и хаоса - избираме традициите и защита на българското семейство, или избираме педофилските секти, покровителствани от конкретна политическа формация, няколко пола. Време е българинът са избере. И безгрешни хора няма, включително и ние, но е хубаво да се види какво направихме - Еврозоната, Шенген, възстановен ПВУ, сектор "Енергетика".

А когато сме в 52-ия парламент, защото ИТН ще бъде там, ще направим няколко неща. Първите неща, които ще прокараме, ще са за малкия и средния бизнес за облекчаване на административната тежест, дясна политика - харчим толкова, колкото проивеждаме", заключи той.